¿Logrará “el sonido de ‘The Neon Demon’” la misma trascendencia que la BSO de ‘Drive’?

La excelente BSO de ‘Drive’, filme del controvertido director danés Nicolas Winding Refn del año 2011, logró revitalizar la estética del synthpop más oscuro y la música del giallo italiano en la cultura popular de esta década, acercándola a una generación que, de otro modo, quizá hubiera sido ajena a esa corriente. E, impulsados por ella, bandas y artistas contemporáneos pero inspirados en la nostalgia como Kavinsky, Chromatics o Electric Youth lograron una relevancia inusitada. Y, también, S U R V I V E tuvieron el camino un poco más fácil con la BSO de ‘Stranger Things’.

Tras estrenar el pasado año ‘The Neon Demon’ su aún hoy discutido último filme, el realizador ha preparado una nueva compilación que recoge la música que le ha inspirado en la creación del film, y viceversa, según explica en una entrevista con Consequence of Sound. No podemos, en este caso, hablar de una banda sonora, puesto que ese trabajo ya fue realizado por el compositor Cliff Martinez, contando con la participación de Sia y Diplo.

El día 14 de abril se publica pues ‘The Wicked Die Young’, un disco que reúne tanto algunas viejas favoritas de Suicide, Johnny Thunders & The Heartbreakers, Dionne Warwick, Giorgio Moroder o Sparks, como la del hijo del director, Julian Winding, o el dúo canadiense Electric Youth, antes citado, que se hicieron populares gracias a su aparición en el film protagonizado por Ryan Gosling.

Precisamente hoy se ha dado a conocer el tema que estos aportan al álbum y que lo abre, precisamente. Se trata de ‘Good Blood’, un tema ambiental que revive la atmósfera de sus películas con gran tino. ¿Logrará este nuevo disco alumbrar a nuevos artistas como logró ‘Drive’ con Brigitte Laverne o Nightcrawler?

‘The Wicked Die Young’ Tracklist:

01. Electric Youth – “Good Blood”

02. Lynsey de Paul – “Won’t Somebody Dance With Me”

03. Suicide – “Cheree (1998 Remastered Version)”

04. 999 – “Homicide”

05. Johnny Thunders & The Heartbreakers – “Pirate Love”

06. Dionne Warwick – “(Theme From) Valley of the Dolls”

07. Tommy Seebach – “Bubble Sex”

08. Amanda Lear – “Follow Me”

09. Giorgio Moroder – “Knights In White Satin”

10. Sparks – “The No. 1 Song In Heaven”

11. Cliff Martinez – “Becoming”

12. Pino Donaggio – “Dressed to Kill (Pulsion) (1980) – The Shower (Theme from Dressed to Kill)”

13. Claudio Gizzi – “End Of A Myth”

14. Julian Winding – “When You Want To Hurt Someone”