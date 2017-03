The Divine Comedy, Hercules & Love Affair y Amateur (ex-La Buena Vida), al festival entre caballos Donostia Kutxa Kultur

Como anunciamos hace semanas, el festival guipuzcoano Donostia Kutxa Kultur tendrá este año una edición muy especial. Por vez primera y curiosamente, se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en el Hipódromo de Donostia, lo cual permitirá ampliar su aforo hasta unas 8.000 personas. Pero es que además, entre concierto y concierto, se podrán presenciar carreras de caballos. Entonces se confirmaba a The Jesus And Mary Chain, The Hives y Love of Lesbian, y hoy llega otra nueva tanda de interesantes confirmaciones.

La encabeza Neil Hannon y sus The Divine Comedy, de los que aún se recuerdan los fantásticos conciertos ofrecidos en su reciente gira invernal de presentación de ‘Foreverland‘. Junto a ellos, también se suman Hercules & Love Affair, que están a punto de publicar su nuevo álbum de estudio (podéis escuchar más abajo su single junto a Faris Badwan de The Horrors), y a Amateur, nueva banda formada por ex-integrantes de La Buena Vida que presentarán su primer disco en este festival de su propia ciudad. Junto a ellos, también se ha anunciado a Jeremy Jay, Kokoshca, Depedro, Zea Mays y Vanessa Zamora.

El precio de los abonos para Donostia Kutxa Kultur Festibala están ya a la venta en Ticketea a un precio de 45€ + gastos de distribución, desde hoy, martes 14 de marzo, hasta el día 19 de abril.