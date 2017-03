No habrá más artistas tamaño Coldplay en el álbum de The Chainsmokers

En las últimas horas han trascendido nuevos detalles sobre el nuevo álbum del dúo de productores de moda, The Chainsmokers, que con singles como ‘Closer’ o ‘Don’t Let Me Down’ se alzaron como la revelación comercial más importante de 2016. De acuerdo con un tuit del grupo, ’Memories… Do Not Open’, que así se llama el primer largo de Andrew Taggart y Alex Pall, contendrá 12 cortes incluyendo los singles ‘Paris’ y ‘Something Just Like This’, el tema que han compuesto junto a Coldplay y cuyo éxito solo está siendo contenido por Ed Sheeran, al menos en UK. Se publica el día 7 de abril.

De su tracklist llama la atención que, pese a que se había hablado de colaboraciones del calado de Dua Lipa o incluso Selena Gomez, finalmente los artistas invitados no son de tanto renombre como parecía. Como, por otro lado, venía siendo costumbre en EPs como ‘Bouquet’ o ‘Collage’. Excluyendo a Coldplay, los más populares son el dúo country pop Florida Georgia Line, de gran éxito en EE UU, la francesa Louane (que no canta, como se pensaba, en ‘Paris’ sino en ‘It Won’t Kill Ya’) y Emily Warren (co-autora de ‘Don’t Let Me Down’).

Esta semana The Chainsmokers también son actualidad por una completa entrevista ofrecida a NME. En ella, se esfuerzan mucho por dar una imagen distinta a la que buena parte de los aficionados a la música tienen de ellos, probablemente a causa de otras entrevistas, como aquella ofrecida en Billboard donde se metían gratuitamente con Lady Gaga. “Te juro que no somos gilipollas” es el titular estrella de la entrevista. Redundan en ello: “La gente dice “Oh, dios mío, son tan bros”. Y nosotros decimos “¡No! Nos burlamos de los bros”. [Ndr: en EE UU se llama así a los arquetípicos universitarios descerebrados de hermandad, que solo piensan en fiestas, chicas, etc.]

Tracklist:

1.”The One”

2.”Break Up Every Night”

3.”Bloodstream”

4.”Don’t Say” (featuring Emily Warren)

5.”Something Just Like This” (with Coldplay)

6.”My Type” (featuring Emily Warren)

7.”It Won’t Kill Ya” (featuring Louane)

8.”Paris”

9.”Honest”

10.”Wake Up Alone” (featuring Jhené Aiko)

11.”Young”

12.”Last Day Alive” (featuring Florida Georgia Line)