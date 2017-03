The Chameleons se despiden de su batería de siempre, John Lever

El batería original del crucial grupo de post-punk-pop británico The Chameleons, John Lever, ha fallecido en las últimas horas. Al parecer, ha padecido una breve enfermedad que no ha podido superar, según ha podido saberse a través de las condolencias enviadas por Mark Burgess, compositor principal y vocalista del grupo de Manchester.

“Estoy profundamente apenado de contar que esta tarde he sabido que John lever moría esta mañana tras un breve periodo de enfermedad. Queremos ofrecer nuestra más sincera y sentida simpatía a la madre de John, a su hermana y sus dos hijos en este momento terrible”, decía Burgess en el comunicado.

Burgess y Lever, junto con Reg Smithies y Dave Fielding, formaron The Chameleons en 1981. Auspiciados por el mítico John Peel en su programa de radio, el grupo se convirtió durante sus 6 primeros años de existencia en una de las piezas fundamentales del pop rock independiente británico. Su post-punk melódico llegó a situarse gracias a discos básicos como ‘Script of the Bridge’, ‘What Does anything Mean? Basically’ y ‘Strange Times’ a la altura de The Cure o Echo and The Bunnymen. Su influencia en bandas posteriores de todas las épocas posteriores ha sido enorme (recordamos citas explícitas de Surfin Bichos o Sr. Chinarro, por ejemplo). Tras separarse en 1987, el grupo, de nuevo con Burgess y Lever como núcleo duro, regresó en el año 2000, publicando tres nuevos álbumes antes de volver a disolverse y regresar como ChameleonsVox en 2009 para interpretar sus primeros discos.