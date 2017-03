Nena Daconte habla de su fe católica, su postura contra el aborto, sus excesos y su nuevo disco

Nena Daconte, o lo que es lo mismo, su única integrante, Mai Meneses, ha concedido una entrevista a El Municipio en la que ha hablado claramente y sin tapujos sobre temas como el aborto (está en contra), su fe católica o sus excesos, además de su nuevo disco, que “no habría salido a la luz sin el apoyo de sus padres, de su marido, de sus hijos y de Dios.”

Meneses, que fue criticada duramente en las redes sociales en 2012 cuando anunció que cantaría en un concierto contra el aborto, vuelve a defender en la entrevista el derecho a la vida e insiste que abortar es “algo malo”. “Quienes defienden el aborto dan razones desmoralizándolo: “es una célula, o como si te sacaran una muela…”. Eso no es verdad: ahí hay un ser humano, hay una vida que se interrumpe. Puedo llegar a entender que haya una ley que contemple una serie de causas por las que una madre pueda abortar, y que tenga con su conciencia los conflictos que sea, pero lo que ha hecho sigue estando mal”.

En cuanto a su fe en Dios, Meneses afirma que nunca ha sido más intensa que en la actualidad. “He tenido épocas duras en las que no he creído [en Dios] o estaba enfadada con Él. Pero ahora puedo decir que sí: creo en Dios y voy a misa. Y cuanto más voy a misa, más creo en Dios; y cuánto más rezo, más fe tengo. Me gusta ir a misa de niños con mis hijos y oír que Dios es mi amigo, y que si no quedo con Él, se enfría la fe, como en cualquier relación”. A Meneses no le preocupan las críticas de quienes cuestionen su fe: “Es más cool ser ateo y progresista”, asegura, “pero yo creo en Dios, y eso que por mi entorno muestro ser muy moderna. En España parece que no podemos tener creencias religiosas, pero ya me da igual”.

En cuanto a sus excesos, Meneses recuerda que ahora está bien, pero que en su momento se pasó “con… de todo”. “Eso te descompensa químicamente, y si encima eres una persona de pensar mucho, la cosa empeora. De algo así se sale con tiempo, yendo al médico y haciendo piña con la gente que te quiere de verdad. Yo volví a casa con mis padres… y a Dios. Después de dos hijos entiendo y quiero mucho más a mi madre, porque yo he sido superrebelde”.

En los últimos años, la inestabilidad emocional interrumpió el proceso creativo de Meneses. “Al casarme cerré la puerta de la inestabilidad emocional para estar tranquila y disfrutar de mi marido, de mi familia, de hacernos mayores”, señala, pero el sucesor de ‘Solo muerdo por ti’ podría estar cerca. “Después de casarme dejé de componer canciones dramáticas porque no encontraba esos sentimientos en mi corazón. En mi próximo disco vuelvo a abrir esa puerta porque después de alguna discusión voy guardando el recuerdo de esos sentimientos para poder componer”.