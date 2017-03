Minirreivindicación del lado musical de ‘Qué tiempo tan feliz’, que afronta su “final definitivo”

Peligra seriamente ‘Qué tiempo tan feliz’, el programa de María Teresa y Terelu Campos en las tardes de fin de semana (en favor de su show ‘Las Campos‘). Ecoteuve asegura que al menos durante dos semanas no se emitirá tras ver mermada su emisión, y Vertele anuncia su final “definitivo” tras 8 años en antena “para el próximo 1 de abril”. No voy a reivindicar este programa con la boca grande sobre todo porque nunca lo he visto. Sin embargo, como tanta otra gente, sí he visto muchas de sus actuaciones de manera aislada a posteriori, aunque fuera por eliminación o incluso sorpresa: “¿Que fulanito ha actuado en la tele? ¿Pero en qué programa musical, si no quedan?”. En los últimos años muchos artistas internacionales han esquivado España en sus giras promocionales televisivas por no contar con un programa de máxima audiencia con presentaciones musicales al modo de los “late shows” de Estados Unidos. Un formato tan incomprensible y casposo como El Hormiguero es el único en el que ciertos músicos y actores pueden hablar -muy por encimita- de sus nuevas obras frente a una audiencia realmente millonaria. Y algunas discográficas han llegado a comentar con frustración que su máxima aspiración era llevar a “x” artista a ‘Qué tiempo tan feliz’.

Por ‘Qué tiempo tan feliz’ hemos visto desfilar a Guille Milkyway. Algunos de los artistas que han podido presentar sus singles de regreso en el programa han sido Fangoria, Amaral, Bebe, José Mercé, Raphael, El Dúo Dinámico, Auryn, La Oreja de Van Gogh, Mónica Naranjo, Ruth Lorenzo, The Corrs, Ana Torroja, Fortu de Obús o Miguel Poveda. Si Manel Navarro quería interpretar su tema para Eurovisión, era uno de los pocos sitios a los que ir. Manolo Tena acudió al programa muy poco tiempo antes de morir, mientras grababa ‘A mi manera‘.

La selección no es exquisita ni la idónea, pero también hay que ser consciente de las limitaciones de cada artista para presentarse ante una audiencia millonaria. Hemos visto a Future Islands arrasando gracias a su aparición en un programa de televisión estadounidense, pero no a Swans. De la misma manera, no es que imagine a Juventud Juché ni a Los Punsetes actuando en según qué programa de televisión, ¿pero por qué no a Modelo de Respuesta Polar? ¿Están tan lejos Miss Caffeína o Love of Lesbian de hacerlo? ¿Y a qué programa les apetecerá ir? No parece que nadie esté en posición de elegir, y menos hoy aun. Al fin y al cabo, no todos los días se habla de lo que queda de Los Brincos en televisión como se ha hecho en ‘Qué tiempo tan feliz’. No todos los días vemos cosas como Falete reivindicando al enorme Bambino. Y bueno, no todos los días vemos a Esperanza Aguirre hablando de lo importante que han sido los Rolling en su matrimonio. Y en concreto ‘Satisfaction’.

No es día de glorificar ‘Qué tiempo tan feliz’, y nunca lo será, pues también ha contado con actuaciones de tan escaso valor como las de Bigote Arrocet, Kiko Rivera, Bertín Osborne o Ylenia. Que llevaran a Pablo Iglesias a cantar da una idea de hasta qué punto han dado prioridad a la celebridad por encima del talento: para empezar casi siempre han llamado a solistas, y no a grupos. Pero su posible eliminación de la programación vuelve a ser un momento de reflexión sobre el mínimo protagonismo de la música en las cadenas de televisión generalistas. Ahora que las cosas han cambiado, ahora que todo el mundo se entera de las actuaciones televisivas al día siguiente en internet y pueden servir de mínima publicidad para el programa y máxima para el grupo, esperemos que alguno de los programas emergentes de Movistar+ o Cachitos, que de vez en cuando nos permiten ver alguna que otra actuación de Joe Crepúsculo por aquí o una de Las Bistecs por allá, encuentren la forma de dar el salto definitivo y sirvan de plataforma también a artistas emergentes como sucedió el día que Russian Red visitó El Hormiguero. ¿Hace cuántos lustros ya?