Spoon, Austra y Cage The Elephant, confirmados en Bilbao BBK Live

El festival Bilbao BBK Live se ha ido convirtiendo, año a año, en uno de los eventos de referencia no solo a nivel estatal sino también europeo. Para su próxima edición, a celebrarse entre los días 6 y 8 de julio en el recinto de Kobetamendi, ya cuenta con cabezas de cartel tan importantes como Depeche Mode, The Killers o Die Antwoord, a los que se han sumado nombres de gran calado como Justice, The 1975, Brian Wilson, Phoenix, Fleet Foxes o Two Door Cinema Club.

Sin embargo, su cartel aún no está cerrado y ahora se acaba de presentar otra suculenta tanda de nuevas confirmaciones que consolidan el cartel como uno de los más potentes que se pueda imaginar: Spoon, que precisamente publican su esperado nuevo disco ‘Hot Thoughts‘ mañana, 17 de marzo, las canadienses Austra, que presentarán su último álbum, el comprometido ‘Future Politics’, unos Cage the Elephant que se han convertido en referencia para los fans de renovadores de sonidos tradcionales como Jack White o The Black Keys, o la mexicana Carla Morrison encabezan la lista. En ella también se incluye otros nombres muy destacables como Xoel López, Gus Gus, Jessy Lanza, Circa Waves, The Lemon Twigs, The Orwells, Anímic, Kokoshca, Los Bengala, The Amazons, Vulk, Naranja y Biznaga, que mostrarán las canciones de su poderoso segundo álbum, ‘Sentido del espectáculo’.

Los abonos de 3 días están Ticketea“>a la venta al precio de 115€ + gastos de distribución. El próximo lunes, 20 de marzo, a las 11:00h AM comienza también la venta de entradas de día, a un precio de 45€ + gastos, que irá incrementándose en 5€ en los dos lunes posteriores hasta los 55€ finales. Os dejamos con la distribución por días también anunciada hoy:

Jueves 6

DEPECHE MODE/ JUSTICE/ THE 1975/ AUSTRA/ CAGE THE ELEPHANT/ SPOON/ XOEL LÓPEZ/ CABBAGE/ CIRCA WAVES/ GUS GUS/ IDLES/ NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO/ VULK/ ZAZKEL/ DAVID VAN BYLEN DJ Basoa: DIXON/ THE BLACK MADONNA/ MIKE SERVITO/ HONEY SOUNDSYSTEM/ BALDO

Viernes 7

THE KILLERS/ PHOENIX/ FLEET FOXES/ ROYAL BLOOD/ EXPLOSIONS IN THE SKY/ ANÍMIC/ CARLA MORRISON/ COQUE MALLA/ JESSY LANZA/ JOE GODDARD Live/ THE ORWELLS/ LOS PUNSETES/ SUNDARA KARMA/ THE AMAZONS/ DANILESS B2B DARK DJ

Basoa: DAPHNI/ DJ TENNIS/ MARVIN & GUY/ NICOLA CRUZ/ BAWRUT

Sábado 8

DIE ANTWOORD/ TWO DOOR CINEMA CLUB/ BRIAN WILSON/ ATERCIOPELADOS/ LOS BENGALA/ BIZNAGA/ DELLAFUENTE & MAKA/ KOKOSHCA/ THE LEMON TWIGS/ NARANJA/ JOTAPOP/ MARC DORIAN DJ SET

Basoa: MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE/ ANDREW WEATHERALL/ JOB JOBSE/ LENA WILLIKENS/ JAVI GREEN