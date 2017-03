Seis años después de ‘Voyage‘, para nuestra redacción uno de los mejores discos de 2011, The Sound of Arrows han estrenado un tema nuevo. Se llama ‘Beautiful Life’ y la pregunta es si hace honor a su nombre. Lo cierto es que entre cuerdas, coros y llamada a la paz, no puede sonar más celestial… ¿quizá demasiado? *A lo largo de este viernes completaremos esta información.