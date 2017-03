¿Katy Perry, Ana Morgade o Martes y 13?

Anoche se emitió el segundo programa de la versión “anónima” de ‘Tu cara me suena’, ‘Tu cara no me suena todavía’. Y si la semana pasada el punto pop lo ponía la visita de famoso (Ruth Lorenzo haciendo de Rihanna), anoche fue también el turno de la presentadora, cómica y actriz Ana Morgade, quien decidió imitar a Katy Perry.

Pese a que ‘Chained to the Rhythm’ continúa rondando el top 20 oficial español, se escogió un popurrí de dos canciones antiguas de Katy, ‘This Is How We Do’, quizá el gran sleeper de la carrera de la cantante junto a ‘Firework’ y ‘Dark Horse’, y ‘Last Friday Night’. Ambas con la estética más acid de ‘Prism’, el álbum anterior de Perry, que incluía la gran ‘Walking On Air’.

Caótica desde el principio y dejada de la mano de Dios en cuanto a voz, hay un par de momentos en que el show parecía una de las míticas imitaciones de Martes y 13 de Mecano o Tina Turner.

Katy Perry ha sido noticia en las últimas horas por haber estrenado un remix de Hot Chip de su último single ‘Chained to the Rhythm’. El tema sube esta semana del puesto 17 al 11 en Reino Unido tras la invasión Ed Sheeran, aunque parece más que próximo a tocar techo.