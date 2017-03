Chucho / Un inmenso placer (remixes)

¿Qué hace Chucho editando un EP de remixes? La idea puede parecer rocambolesca. Fernando Alfaro tiene una voz muy personal y carismática, pero muy poco adecuada para llenar la pista de baile. Y luego está el tema de sus letras. Sus canciones son pop, pero suelen contar con giros o figuras oscuros que no apetece bailar a las cinco de la mañana. “En letras nunca voy a hacer concesiones. Ese comentario sí me lo han hecho personas anexas al grupo o que trabajaban con nosotros: “Es que haces una letra que siempre tienes que poner algo retorcido”. Para mí no es retorcido, sino intentar llegar al fondo de las cosas”, declaraba el año pasado.

No se refería en particular a ‘Un inmenso placer’, uno de los temas de ‘Los años luz‘, el disco de Chucho de 2016, y uno de los “greatest hits” del grupo, pero el estribillo contiene un verbo tan poco bailado como “yacer”. “Sería para mí un inmenso placer yacer con usted” es la ocurrencia. Y Dorian, Hidrogenesse y La Bien Querida los artistas escogidos para reinventarla suponemos que gracias a su CV: los primeros tienen disco de remezclas y varios hits ultra sobados en clubs tipo Ochoymedio, los segundos reinterpretaron temas propios en ‘Bestiola‘ y hace poco han triunfado con su reinterpretación de ‘Nada’ de Doble Pletina junto a Doble Pletina. Por su parte, La Bien Querida ha reinventado el concepto “disco de remezclas” con ‘Premeditación, nocturnidad y alevosía (DVD + remezclas)‘, publicado en 2016, logrando que Russian Red, más bien, les versionara.

La elección de ‘Un inmenso placer’ no puede ser mejor: la justifica la letra, cuya primera frase es “la discoteca está llena de chicos tímidos / se ponen y bailan por no saber muy bien qué hacer”. Dorian han sabido llevarla a terrenos electro de manera totalmente funcional, solidificando un himno ahora apto para cintas de correr y, sí, pistas de baile llenas de “chicos tímidos”. Hidrogenesse (Astrud versionaron a Chucho, recordemos) han añadido su impronta al tema, aunque sin mejorarlo como sí lograban con ‘Nada’, y La Bien Querida lo han acelerado incorporando la voz de Ana Fernández-Villaverde, porque quizá, si no, no sería una remezcla de La Bien Querida al completo (hasta nuevo aviso, Ana suele componer, David Rodríguez suele producir). El EP se cierra con un cuarto remix anónimo, el más bailable junto al de Dorian, que nos convence: si se ha pinchado durante décadas “if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die”, esto también debería.

Chucho actúan el 6 de abril en OchoyMedio, Madrid, junto a Cosmen Adelaida y Cómo vivir en el campo. Compra tu entrada en Ticketea.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: la remezcla de Dorian. Buscar “Un inmenso placer” en Amazon por si existe el 12″ y que te salgan dildos y pinzas para pezones (página 2).

Te gustará si te gusta: bailar letras de “loser”

Escúchalo: Spotify