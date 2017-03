Muere Chuck Berry, a los 90 años, dejando un disco póstumo preparado

Chuck Berry ha fallecido a los 90 años. El que fuera uno de los padres del rock’n’roll y una influencia en el mismísimo Elvis Presley ha sido asistido por los servicios de emergencia después de que estos recibieran una llamada tras el mediodía (hora de Missouri, las 18.40, hora peninsular española). Los médicos intentaron reanimarle pero no pudieron hacer nada por su vida y su muerte fue certificada a las 13.26, hora local.

La noticia de su fallecimiento ha sorprendido a Europa en mitad de un sábado noche, lo cual significa que probablemente haya pillado a muchas personas bailando ‘Roll Over Beethoven’, uno de los clásicos que escribió, 60 años después de su composición, como si no hubiera pasado el tiempo. Jerry Lee Lewis, los Beatles y la Electric Light Orchestra fueron solo algunos de los muchísimos artistas que la versionaron, pero Chuck Berry también fue el único autor de ‘Rock and Roll Music’, ‘Johnny B. Goode’ o ‘Maybellene’ (esta última inspirada en el tema popular ‘Ida Red’), el que fuera su primer número 1 en las listas de R&B de Estados Unidos.

Chuck Berry había sido noticia en los últimos años por haberse desmayado durante un concierto en 2011 o por la edición de su primer disco de estudio en 38 años. ‘Chuck’, que no tiene fecha de edición, será ya un álbum póstumo, aunque se había especificado en cualquier caso que sería el último. Se anunció el 18 de octubre, cuando Berry cumplía 90 años.