Adele se enfada con su equipo de seguridad: “¿puede dejar de decirle a la gente que se siente?”

Adele sigue de gira promocionando ‘25’, su último disco, por los últimos rincones del mundo a los que su directo no ha llegado todavía. Es el caso de Australia, donde la británica lleva varios días actuando y donde está dejando varios titulares entre lo enternecedor y lo rocambolesco. Si recientemente, durante esta gira, conocíamos que Adele es trasladada de punta a punta de su escenario metida en una apestosa caja, unos días después trascendía que era “atacada” por un mosquito, que la cantante lograba ahuyentar con un grito.

Las últimas noticias de Adele la sitúan en Melbourne cabreada con sus guardias de seguridad. Durante un punto de su actuación, la intérprete y co-autora de ‘Send My Love (to Your New Lover)’ advirtió a estos guardias obligando al público a sentarse, lo cual disgustó enormemente a la cantante. “Perdone, señor, sé que trabaja aquí, ¿pero puede dejar de decirle a la gente que se siente?”, reclamaba Adele. “Esto es un concierto, si la gente no puede ver, puede levantarse y si vas a estar quejándose de que la gente baile, ¿para qué coño vienes a un concierto? Si veo que obligas a sentarse a una persona más, ¡la lío!”

Adele, so relatable.