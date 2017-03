Wyclef Jean, detenido por error en Los Ángeles

Wyclef Jean denuncia a través de Twitter haber sido detenido por error al salir del estudio de grabación, por la policía de Los Ángeles. “Otro caso de identidad errónea. Un hombre negro con un pañuelo rojo ha atracado una gasolinera y yo que estaba en el estudio, me encuentro esposado. La policía me pidió que pusiera las manos en alto y que no me moviera. Me esposaron inmediatamente sin ni siquiera preguntarme mi identidad. Ni tampoco me dijeron por qué se me estaba esposando”.

Continúa: “Durante el proceso dije mi nombre y les dije que tenían a la persona equivocada. Me ignoraron y me trataron como a un criminal hasta que otro policía apareció e indicaron que tenían a la persona equivocada. Estoy seguro de que ningún padre quiere que sus hijos e hijas le vean esposado, sobre todo si es inocente. Como persona que tiene a responsables de la ley en la familia, me siento avergonzado por la actuación de La Policía de Los Ángeles”. El verdadero responsable ha sido detenido, y Wyclef Jean, liberado.

Wyclef Jean publicará nuevo álbum este verano bajo el nombre ‘Carnival Vol. III: Road to Clefication’. Será el primer disco en solitario en 8 años de este miembro de Fugees. Al menos el título será un nuevo intento de recuperar la gloria de su primer largo, ‘The Carnival’, editado en 1997.