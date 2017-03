El programa ‘Yo me llamo’ anuncia una imitación de Amaia Montero y presenta una de Leire Martínez

El programa paraguayo ‘Yo me llamo’, una suerte de ‘Tu cara no me suena todavía’, ha cometido un error garrafal al plantear una imitación de Amaia Montero… con una canción que Amaia Montero no ha interpretado jamás, pues pertenece a la segunda etapa de La Oreja de Van Gogh.

La ruptura de Amaia Montero y los chicos de La Oreja de Van Gogh fue una de las noticias musicales más sonadas de 2007. El grupo donostiarra inició enseguida una nueva etapa con Leire Martínez, con un timbre realmente parecido. Tanto que nadie en el talent show paraguayo se dio cuenta de que la canción ‘Jueves’, inspirada en los atentados de Renfe del 11 de marzo de 2004, y perteneciente a ‘A las cinco en el Astoria‘, no ha sido nunca jamás interpretada por Amaia Montero.

Sin saberlo, a quien estaba imitando en realidad la concursante era a Leire Martínez, provocando la indignación de los fans de Amaia, que acudían raudos y veloces a las redes sociales para exigir un mínimo de documentación al programa. Para más inri, el nombre del programa y el formato produjeron que la concursante indicara expresamente nada más salir “yo me llamo Amaia Montero”. ¡Bravo!

La Oreja de Van Gogh -con Leire Martínez- cierran su gira de presentación el 26 de diciembre en Madrid. Puedes comprar tu entrada en Ticketea.