Un pedacito del espíritu de Nueva York en Madrid

Romain Collin, considerado uno de los mejores pianistas actuales de jazz por medios como The New York Times o The Washington Post, pondrá la guinda a la programación con la que durante los últimos cuatro meses Seagram’s Gin ha intentado recrear un pedacito de Nueva York en el Only You Hotel Atocha de Madrid. Collin, en verdad de origen francés, se educaba musicalmente en Estados Unidos tras recibir una beca en 2004 y ha desarrollado durante la última década una interesante carrera en solitario que le ha permitido colaborar con guitarristas de jazz como Mike Stern o John McLaughlin, o incluso con estrellas de la música negra y el mundo del pop como Lauryn Hill. Ha publicado tres álbumes, el último de ellos ‘Press Enter’ (2015), conteniendo maravillas como ‘Holocene’.

Los grandes neones y los musicales de la Gran Vía, el parecido entre el color del otoño en el Retiro y en Central Park, los últimos rascacielos, la visita a Andy Warhol en 1983 en plena eclosión de la Movida, las bakeries con cupcakes, últimamente la proliferación de restaurantes con ramen llenos de hipsters… Madrid se ha asomado a la carrera por ser el Nueva York europeo de vez en cuando. El proyecto de The Seagram’s New York Hotel at Only YOU ha contribuido a que la comparación no sea cosa de broma creando un espacio pensado para viajeros y urbanitas exigentes, en el que la esencia y el espíritu de Nueva York sean los protagonistas.

Para conseguirlo han traído los cócteles de Dante NYC, un espacio creado en 1915 en Lower Manhattan, muy cerquita de donde vivía David Bowie, que desde el traspaso a Mario Flotta en 1971 ha sido visitado en la ciudad americana por gente como Bob Dylan o Al Pacino; la carta del restaurante Olmsted, propiedad del prestigioso Greg Baxtrom; la “barber shop” tipo dandy de mano de Rivington Barber; y una programación musical que ha traído el mejor jazz cada jueves a la recreación del mítico Blue Note.

Bajo la premisa “el jazz es, sin duda alguna, la banda sonora de Nueva York”, se ofrece a los clientes un maridaje de tapas y Seagram’s Gin, la ginebra neoyorquina con 80 años de tradición que ha salpicado tantas letras de música pop, hip-hop e incluso poemas de Obama, mientras actúan artistas como Bob Sands, Luis Verde o Leo Minax acompañado de Juan Sebastián Trio. Cecilia Krull, acompañada por Antonio Lizana y Juan Sebastián Trio el 23 de marzo; y finalmente Romain Collain el día 30 serán los últimos invitados en este espacio. Todas las entradas están ya agotadas.