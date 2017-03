Black Lips presenta perdigonazo rock’n’roll para su disco producido por Sean Lennon

Vuelve Black Lips. Con esta curiosa cubierta, entre la catástrofe apocalíptica y la distopía post-alienígena, el grupo de Atlanta anuncia nuevo disco, ‘Satan’s graffiti or God’s art?’, para el 5 de mayo. Edita Vice Records y produce nada menos que Sean Lennon, que ya ha ejercido de productor en el pasado, por ejemplo en el disco de su madre, Yoko Ono, ‘Between My Head and the Sky’, publicado en 2009. El grupo tiene experiencia en que le produzca gente de nivel: de su disco de 2011, ‘Arabia Mountain’, se ocupó Mark Ronson.

Se describe el nuevo disco de Black Lips como el “más evolucionado musicalmente de su carrera” al tiempo que “se mantiene fiel a su sonido de rock n’ roll sucio y borroso”. El grupo, compuesto por Cole Alexander, Jared Swilley, Jack Hines, Oakley Munson y Zumi Rosow, lo grabó “completamente islando del mundo exterior”, según la nota de prensa, que no precisa dónde exactamente, y el disco contiene colaboraciones de la mencionada Yoko Ono y de Soul Adamczewski de Fat White Family.

El primer adelanto de ‘Satan’s graffiti or God’s art?’ es un perdigonazo de rock’n roll titulado ‘Can’t Hold On’ que no decepcionará a los seguidores del grupo y que contiene una extraña coda. Un nuevo tema para el repertorio de blues-rock libidinoso y energético de Black Lips, que el grupo ha esculpido atinadamente en otras anciones como ‘Bad Kids’, ‘Modern Art’ o ‘Boys In the Wood’.

‘Satan’s graffiti or God’s art?’:

1. Overture: Sunday Mourning

2. Occidental Front

3. Can’t Hold On

4. The Last Cul de Sac

5. Interlude: Got Me All Alone

6. Crystal Night

7. Squatting in Heaven

8. Interlude: Bongo’s Baby

9. Rebel Intuition

10. Wayne

11. Interlude: E’lektric Spider Webz

12. We Know

13. In My Mind There’s a Dream

14. Lucid Nightmare

15. Come Ride With Me

16. It Won’t Be Long

17. Loser’s Lament

18. Finale: Sunday Mourning