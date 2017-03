Rick Astley versiona ‘Shape of You’ en directo porque la canción no suena ya en todas partes

Por si fuera poco que ‘Shape of You’ de Ed Sheeran suene en todas partes las veinticuatro horas del día, ahora también encuentra un hueco en los conciertos de otra gente. Ha sucedido este martes en el concierto que Rick Astley en Dublín. El autor de ‘Never Gonna Give You Up’ se apropió del éxito de Sheeran durante el concierto, aparentemente para alegría de sus fans, que aplaudieron eufóricos ante los primeros acordes tropicaletes de la canción, aunque ¿olvidó Astley las guitarras del final? ¿No son la mejor parte?

Esta semana, ‘Shape of You’ ha sido noticia después de que las autoras de ‘No Scrubs’ de TLC, Kandi Burruss, Tameka Cottle (aka Tiny Harris) y el productor Kevin Briggs, fueran añadidos oficialmente a la lista de créditos de la canción; decisión propiciada por las numerosas personas en internet que advirtieran el parecido entre ambas canciones. Por cierto, nada mal les ha venido esta polémica a las propias TLC, que acaban de anunciar su regreso a los escenarios y actúan en KOKO de Londres el 9 de mayo.

Por su parte, Rick Astley no es ajeno al éxito últimamente. Su último trabajo, que no es un recopilatorio de éxitos sino un trabajo original, lograba el número uno en Reino Unido en su semana de salida, arrebatándoselo a uno de los cantantes británicos de moda, Tom Odell. Así están las cosas: Astley le quita el número uno a una estrella juvenil y ‘Shape of You’ es oficialmente mitad ‘No Scrubs’. Surrealismo al cubo.