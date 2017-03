El Tekila de ‘Got Talent 2’, bailando con Arizona Baby en un vídeo de 2014

El Tekila se ha proclamado ganador de la final de Got Talent, no exenta de polémica entre rumores de manipulación de los votos por usuarios de Forocoches, ya desmentidos por Telecinco. El hombre, cuyo verdadero nombre es Antonio Garrido Muñoz, es un pintor de brocha gorda de la provincia de Los Santos de Maimona, Badajoz, bastante conocido en Extremadura por su afición al rock’n’roll de los años 50.

Desde que se conoció su victoria y la polémica tras la misma, varios vídeos suyos han circulado por la red, entre ellos un reportaje del programa ‘Nada Corriente’ de Canal Extremadura, en el que aparece presentándose, trabajando o mostrando su colección de vinilos, de Roy Orbison a -muy especialmente- Elvis Presley. Pero El Tekila también sale bailando por Michael Jackson, y no le hace ascos a la música moderna.

Según revela Subterfuge, El Tekila también se ha dejado caer por las giras de Arizona Baby en Badajoz, presentándose en todas ellas para subirse al escenario para bailar en plan espontáneo. Un vídeo de 2014 le muestra efectivamente bailando mientras el grupo autor de ‘Second to None‘ interpreta un tema en la Sala Aftasí, en concreto ‘Here Today, Gone Tomorrow’ de su álbum ‘Secret Fires’. Os dejamos con ambos vídeos.