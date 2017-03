Demi Lovato se cachondea de la filtración de su “desnudo”

Demi Lovato forma parte, junto a Emma Watson, Amanda Seyfried o Mischa Barton, de una nueva oleada de artistas cuyas fotos privadas han sido hackeadas, recordando al que fuera uno de los episodios más desagradables de la historia de las celebridades, el #CelebGate.

Lovato, sin embargo, se ha apuntado un tantazo al acudir a las redes sociales para comentar con naturalidad el asunto, explicando llanamente que lo suyo no era un desnudo ni era nada. “Me encanta cómo todo el mundo está flipando por una foto. No es un desnudo, solo es un canalillo”. Además, ha añadido que “el mundo ha podido verme desnuda antes bajo mi elección”. Por si hubiera poco humor en sus palabras ha añadido etiquetas tan divertidas como #buenintento y otra para el medio que ya la retrató desnuda, Vanity Fair. También hay espacio para un “mis tetas ni siquiera son tan grandes #ángulos”.

En el momento de desnudarse para Vanity Fair en 2015, Lovato aseguraba: “Si algo he aprendido en el pasado es que la vida es demasiado corta. Estoy a punto de sacar un disco que realmente me representa. ¿Cómo voy a afrontar este nuevo episodio en mi vida? ¿Qué significa tener confianza? Significa dejar ir el pasado, ser auténtica, decidir qué me importa una mierda y decir quién soy realmente. Quiero mostrar ese lado de mí que es real, liberarlo, sentir que es libre. ¿Qué pasa si hago una sesión totalmente cruda? Super-sexy, pero sin maquillaje, ni luz amable, ni retoques ni ropa. Hagámoslo aquí y ahora”. De aquel ‘Confident‘, ‘Cool for the Summer’ está a punto de superar los 200 millones de streamings en Spotify.