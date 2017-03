Ready for the Weekend: Gorillaz, Los Planetas, Saint Etienne, The Jesus and Mary Chain, Drake…

Agitadísimo viernes en cuanto a novedades discográficas, este 24 de marzo. Por supuesto, el lanzamiento que capitaliza la atención en nuestro país y latinoamérica es el nuevo álbum de Los Planetas, un ‘Zona temporalmente autónoma’ que ya es Disco Recomendado para nuestra redacción. Coincide, además, que tenemos un día de muchísima actividad en el ámbito estatal, con lanzamientos tan destacados como los de nudozurdo y Havoc, además de Me and The Bees, New Day (banda surgida de las cenizas de Dover), los interesantes Ùltim Cavall, Francis White o Luis Brea y El Miedo, que han dado un salto hacia la popularidad con la pegadiza ‘Nueva generación’, cuyo vídeo estrenábamos esta semana.

También cabe destacar los EPs de Los Santos (AKA PXXR GVNG), los interesantes La Plata, Estrogenuinas y unos La Habitación Roja que acompañan de dos inéditos al single ’24 de marzo’, y singles y adelantos de álbumes de Cosmen Adelaida (una ‘Hermanos Wright’ que estrenábamos hace días), Joan Miquel Oliver, Guadalupe Plata, Maria Arnal i Marcel Bagés, Los Últimos Bañistas y Manu Ferrón.

En cuanto al panorama internacional, destaca sobre todo el regreso discográfico de The Jesus and Mary Chain, ‘Damage and Joy’. También vuelven hoy los influyentes Boss Hog, banda que formaron Jon Spencer y Cristina Martínez tras Pussy Galore –musos del grunge–, y Soulwax. Junto a ellos, encontramos nuevos largos de Take That, James Blunt, el productor Mike WiLL Made It (con un disco lleno de superestrellas del rap), la interesantísima Kelly Lee Owens, que debuta, y Craig Finn, líder de The Hold Steady. Diamanda Galás, por su parte, lanza su primer disco en casi una década (una colección de versiones de standards de jazz) y Mount Eerie hace lo propio con el emotivo ‘A Crow Looked at Me’, sobre la muerte de su mujer. Y, por supuesto, no podemos olvidar la nueva y extensa mixtape que lanzaba Drake el pasado sábado, ‘More Life’.

Junto a ellos, montones de nuevos singles, entre los que destacan los cuatro(!) presentados por Gorillaz como anticipo a su nuevo disco, ‘Humanz’, una Nicki Minaj que si no aparece una semana en esta lista parece que le da algo (esta vez lo hace en lo nuevo de David Guetta) y Kendrick Lamar, con un ‘The Heart Part 4’ que alberga cierta carga política. También hoy aparecen lo nuevo de Iggy Azalea, Zayn (en un nuevo single junto al rapero Partynextdoor), Kevin Morby (un precioso adelanto de un próximo disco que acaba de anunciar) y los franceses Rinôçérôse.

Se suman a temas aparecidos en los últimos 7 días como los de Perfume Genius, !!!, Saint Etienne, Nite Jewel, Thurston Moore, Chuck Berry y Black Lips, así como nuevos avances de álbumes inminente como los de Future Islands, London Grammar, Maximo Park, Arca, The New Pronographers o Blondie, que han presentado un ‘Long Time’ prestado por Dev Hynes (Blood Orange).