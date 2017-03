Andrew de Wham! critica el nuevo documental sobre George Michael

Channel 5 ha emitido en Reino Unido el documental ‘The Last Days Of George Michael’, en el que se recorren los últimos días del artista fallecido el pasado 25 de diciembre con el testimonio de amigos, vecinos y antiguos socios. También se incluye una vieja entrevista con George Michael fechada en 2006. El programa no ha sentado muy bien a algunos de sus allegados y fans, pues su funeral aún no ha podido celebrarse tras los retrasos en la autopsia al artista, que al final desveló que había muerto por causas naturales por un problema de corazón.

Entre las voces críticas está la de Andrew Ridgeley, el que fuera su compañero en Wham!, que pronunció un precioso discurso en homenaje a George Michael en la pasada ceremonia de los Brits. Andrew se ha dirigido a Twitter para indicar: “Concebir una pieza de voyeurismo sensacionalista y asquerosa podrá ser parte del proceso para vosotros, pero la decisión de emitirlo antes de que se produzca el funeral es insensible, despreciable y reprobable. Deberíais haber tenido la decencia de programarlo después del funeral y después de un período prudente de respeto”.

La cadena se ha justificado amparándose en el interés general: “George Michael era una figura pública y las circunstancias que rodearon a su muerte son de interés público, y ya han sido extensamente comentadas en las noticias de los medios de comunicación”. De hecho, tanto esta noche como el domingo tienen planeada una redifusión según su página web.