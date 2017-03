La brillante estrategia de América para tener controlada a la Alaska adolescente

Alaska y su madre América, a punto de cumplir 88 años, han acudido esta semana a El Hormiguero para promocionar el último libro de esta, ‘Memorias de América. De Cuba a Alaska‘, anunciado hace unos meses y ahora a la venta. Frente a los chascarrillos habituales de Pablo Motos, tamaño “La he metido sin que se note, es mi especialidad, meterla sin que se note”, la madre de Olvido tiene tiempo de contar algunas anécdotas sobre su biografía, demostrando por qué siempre ha sido tan querida entre los fans fatales.

Entre sentencias como “he conocido a los hombres de soldados y los he convertido en generales”, “he trabajado en restaurantes, vendido joyas, echado cartas… lo que no he sido ha sido rica” o “me encanta la muerte”, América ha recordado su viaje de Cuba a México, luego a España y ha alabado a su yerno Mario Vaquerizo, hablando de “parejas raras”. “Si se pelean los dos, lo primero que les digo es que no se pueden divorciar mientras que yo viva. Ustedes empezaron y se aguantan. No hagan como yo, el ejemplo mío no. Yo les digo que me quedo con Mario. Ella es mi hija para siempre, para qué la quiero, si es para siempre. Y a Mario me lo llevo conmigo”.

Sobre los trabajos como actriz y cantante de Alaska cuando esta era menor, lo que implicó una meada sadomasoquista en la ópera prima de Almodóvar, América cuenta que nunca se escandalizó aunque sus amigas sí. Cuando Alaska, mexicana, se pasaba, la amenaza era: “eres extranjera, te van a llevar a un reformatorio, te van a deportar, te van a llevar con papá”.

Mención especial para Pablo Motos, que no se aprendió el nombre del libro porque “son tantos países (sic) que me vuelvo loco”, aunque al menos abrió con un gran: “América, este aplauso en este programa no se lo han dado ni a Tom Cruise”. Podéis ver el programa completo, aquí.