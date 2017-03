Culos botando “everywhere” en el vídeo de ‘Mo Bounce’

Iggy Azalea ha lanzado el correspondiente videoclip para ‘Mo Bounce’, un single de regreso tan estridente como adictivo. El vídeo se ambienta en el paisaje nocturno de la bulliciosa Hong Kong, y reúne a una buena cohorte de bailarinas que hacen twerk y hacen botar sus culos junto a la rapera australiana. Además, reúne algunas de las próximas tendencias de moda más elegantes, como botas hasta la ingle, trikinis-camiseta y colores neón.

Esta canción, cuyo bajo ácido recuerda al célebre ‘Flat Beat’ de Mr. Oizo, es una producción de los tándems The Stereotypes –ganadores de un Grammy en 2011 por su trabajo con Chris Brown, que han colaborado recientemente con Bruno Mars en ‘24K Magic’– y Far East Movement –un grupo norteamericano de origen oriental bastante popular en su país, que ha sido telonero de Lady Gaga y ha compartido tour con Robyn–.

‘Mo Bounce’ forma parte de ‘Digital Distortion’, el segundo largo de Iggy Azalea, en el que se da por hecho que tendrá cabida ‘Team’ (no así ‘Azillion’). Aunque entonces, hace ahora un año, parecía que este nuevo disco llegaría de manera inminente, diversas razones han provocado el retraso de su lanzamiento: además de su ruptura con su prometido, el jugador de la NBA Nick Young, Iggy aseguraba no sentirse identificada con parte del material destinado al disco. Así que lo desechó y volvió a grabar nuevas canciones para el mismo. Por el momento, no están confirmados los detalles del lanzamiento de ‘Digital Distortion’, pero parece que será inminente.