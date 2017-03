10 fotos que no debiste perderte (13)

Vuelve nuestra sección de fotos curiosas, divertidas y hasta feas vistas en las redes sociales de los artistas que suelen tener espacio en nuestra web. En esta edición tenemos como protagonistas a Katy Perry, Nicki Minaj, Madonna, Foxygen, Triángulo de Amor Bizarro, Britney Spears, Kokoshca, Foxygen, Mostaza Gálvez y Passion Pit.

Madonna, bella y bestia es

La persona detrás de este disfraz tan creepy es Madonna, lo creáis o no. No sabemos muy bien a cuenta de qué (un poco tarde para carnaval, querida) le ha dado por combinar en uno a los dos protagonistas del reciente remake de Disney, pero la verdad es que le pega todo. Tanto como confesarse después con el Papa. Esperamos que sus dos nuevas hijas adoptadas en Malaui no tuvieran que verla de esa guisa, porque las va a dejar traumás como a Rocco.

Beauty and the Beast ! 💛🐗👩‍⚕️🎉🎉🎉😂 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 7:00 PST

Dejad que los niños se acerquen a Nicki

A pesar de su inquietante sonrisa, Nicki Minaj estaba encantada con que el director de su próximo vídeo llevara a sus vástagos al rodaje para saludarla. En el texto que acompaña la foto se sorprende de que la pequeña tuviera tantas ganas de levantarse de su regazo. Pero con esa cara de psicópata, ¿qué esperabas, guapi?

So the lil mean one was conceived in Trinidad when her father Benny shot a video of mine. He shot our video last night and brought them by to say hi to me. This pic look like we wasting her time and she was RED to go! 😂She was supposed to rap super bass for me but got shy😩. 😍🇹🇹 Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 7:21 PST

Michelle Jenner, fan de Mostaza Gálvez

El nuevo grupo de Guille Mostaza, Mostaza Gálvez, editaba hace unos días su álbum de debut, ‘Vida y milagros’. Un disco más macarra que los de Ellos pero que no renuncia al estribillazo. Y mira por dónde que entre sus fans se encuentra la mismísima Isabel la Católica, Michelle Jenner, que posaba con el CD en sus manos de forma totalmente voluntaria y nada forzada. ¿Verdad, Guille, que no pasaba por ahí y le pusiste el disco en las manos? Es bromi, LOL.

Michelle Jenner tiene talento, arte y buen gusto musical. Lo tiene TÓ. @michellejoyjenner @mostazagalvez #vidaymilagros #gentemaja #yotengoeldiscodemostazagalvez Una publicación compartida de Guille Mostaza (@guillemostaza) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 4:15 PST

Strike a pose, Foxygen

El dúo californiano Foxygen ha demostrado en el Recomendado ‘Hang’ que domina mejor que bien las maneras clásicas del rock and roll. Y en sus directos lo hacen también desde el punto de vista escénico. Porque no puede ser más rock and roll esta pose sobre el piano de Jonathan Rado, ¿verdad?

Rado's alls grows up Una publicación compartida de Jagjaguwar (@jagjaguwar) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:56 PST

Passion Pit in a hopeless place

No, las estrellas del pop alternativo no son etéreas y también van a comprar al supermercado y se encuentran cantando los hits de ayer, hoy y siempre. En este vídeo de Passion Pit vemos a su líder, Michael Angelakos, paseando el carro por los pasillos, mientras arrastra los pies (¿?) y cantando ‘We Found Love’ de Calvin Harris y Rihanna. Como tú, como yo y ella y ella y ella y todas.

vid by @hanahaley Una publicación compartida de Passion Pit (@passion_pit) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 9:13 PST

TAB y las madres que los parieron

Literalmente. En el Día de la Mujer, los Triángulo de amor bizarro quisieron homenajear a sus madres con esta imagen, en la que precisamente las vemos a ellas subidas a un escenario y cogiendo los instrumentos de sus hijos. Tan insólito com tierno.

Dragonette y el cucutrás

Atención, porque esto puede ponerse de moda muy pronto. Martina Sorbara, la carismática vocalista de Dragonette, posaba hace algunos días en el Instagram del grupo con esta colección de blusas a juego con máscara facial. Cómodo no es, pero… y el juego que puede dar para ligar, ¿qué?

You are what you art 🐯 📸 @badgerlola #leopard #plaid #stipes #facelessportrait Una publicación compartida de Dragonette (@dragonette) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 9:02 PST

Kokoshca invocan a Cuarto Milenio

El pasado fin de semana se celebró una fiesta del colectivo Zaragoza Feliz Feliz, en la que actuaban, entre otros, Kokoshca. Los pamplonicas tuvieron a bien alojarse en un conocido hotel de la capital maña y se pasaron por su famosa habitación 510, a la que el programa de Íker Jiménez y Carmen Porter ha dedicado algún reportaje. ¿Casualidad? No lo creemos…

Meliá Zaragoza 510 @cuartomileniotv @_carmenporter @navedelmisterio4milenio Una publicación compartida de Kokoshca (@uneteakokoshca) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 3:57 PDT

Échale una mano a Britney

Britney Spears es como esa prima/vecina/amiga que ya sabes, que está obsesionada por el fitness, los mensajes de autoayuda y las fotos de animales cuquis. A todo esto, ha sumado ahora una perla más: hacerse vídeos luciendo vestidos para que sus fans le digan cuál de ellos les gusta más. De paso, le da una nueva vida al flop comercial ‘Glory’, al usar sus canciones como fondo musical.

Option 1 or option 2? 👗 #ootd Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 5:35 PDT

El encantadora sonrisa con regalo de Katy Perry

Además de para ir mostrando snippets de las canciones de su nuevo disco, Katy Perry usa Snapchat para hacer el tontaina (¿acaso tiene otra utilidad?). Su especialidad son los vídeos rarunos que hacen dudar si se ha tomado un tripi o somos nosotros los que sufrimos los efectos psicotrópicos. Y así salen cosas como este clip en el que intenta hacerse la graciosa con su amiga y estilista Jamie… pero esta la tumba al señalar que tiene restos de comida entre los dientes. ¡ZAS!