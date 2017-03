Bob Dylan sí irá a Estocolmo a recoger el Nobel (y su suculento premio económico)

Según informa Ecodiario, Bob Dylan sí acudirá finalmente a Estocolmo este fin de semana para recoger el Premio Nobel de Literatura con el que fue galardonado el pasado otoño. Recordemos que, tras muchos dimes y diretes, aceptó el premio aunque una serie de compromisos le impedían viajar a la capital sueca para recogerlo en la ceremonia oficial. Fue sustituido por una emocionada Patti Smith, que tuvo que detener su actuación y volver a comenzar por los nervios del momento.

Al parecer, Dylan aprovechará dos conciertos que ofrecerá esta semana en el país escandinavo para darse un garbeo por la Academia Sueca, coger el premio y ofrecer su retrasado discurso (aunque ya se manifestara públicamente sobre él). Escama un poco saber que, de no haber hecho esto antes del día 10 de junio, el premio económico de cerca de 840.000 euros asociado al galardón habría expirado. Pero en su descargo cabe decir que los conciertos de Estocolmo ya estaban previstos antes, incluso, de que se le otorgara el Nobel.

Lo que parece menos casual es que precisamente este viernes se publique su nuevo álbum ‘Triplicate’, un (adivinadlo) triple disco que, como ya hiciera en ‘Fallen Angels’ y ‘Shadows in the Night’, versiona clásicos del swing y el jazz norteamericano. En sus treinta canciones encontraremos adaptaciones de temas popularizados por Frank Sinatra, Etta James o Billie Holliday, entre otros. Quizá no lo sabíais, pero tranquilos, que seguro que lo veréis en numerosas ocasiones en todas las televisiones y periódicos del mundo este próximo fin de semana. Os dejamos con una de estas nuevas grabaciones, ‘Stardust’.