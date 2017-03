El final de la escena de la ducha de ‘Psicosis’ con Rihanna no es el que esperas

Esta semana se ha emitido en la televisión americana el último capítulo de ‘Bates Motel’, la serie que ejerce de precuela de ‘Psicosis’ y en la que Rihanna interpreta a uno de sus personajes, Marion Crane, la mujer que era asesinada en la ducha en el clásico de Alfred Hitchcock de 1960. Durante este capítulo finalmente pudimos ver a Rihanna encarnando a Crane durante esta famosa escena… pero su aparición toma un giro inesperado hacia el final.

En el capítulo de ‘Bates Motel’ anterior a este, Rihanna protagonizaba una escena de sexo que vio por primera vez en directo junto a sus seguidores a través de Instagram. Su reacción fue de vergüenza absoluta, para diversión de sus fans, aunque no tanto para ella.

Mientras se emiten estos capítulos, seguimos esperando impacientes a que Rihanna haga algo para promocionar su single más reciente, ‘Love on the Brain’, que se mantiene firme en la lista de éxitos americana (top 11) a pesar de no contar con videoclip alguno.

Recientemente, la intérprete de ‘Rude Boy’ ha tenido tiempo también de recoger un premio humanitario en Oxford. Su discurso de agradecimiento fue tan encantador como se esperaba de ella.