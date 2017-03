Depeche Mode, Zara Larsson, Drake y Spoon, en la lista de ventas

El nuevo disco de Depeche Mode, ‘Spirit‘, no logra el número 1 en España por un solo puesto. Es una pena porque el grupo británico siempre ha sido muy querido en nuestro país, donde acumula más números 1 en álbumes que en su propia casa, Reino Unido. Depeche Mode únicamente han sido número 1 de Reino Unido con ‘Songs of Faith and Devotion’ (1993) y ‘Ultra’ (1997) y su único número 1 en Estados Unidos es el mismo “Songs of Faith”. Mientras tanto, ‘Violator’ (1990), ‘Ultra’ (1997) y ‘Sounds of the Universe’ (2009) sí han logrado la máxima posición en España, por lo que ‘Spirit’ podría haber sido el 4º en conseguirlo de haber sido programado en otra semana.

‘Spirit’ ha sido tan sólo número 5 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, si bien sí ha logrado el número 1 en Italia, Alemania (territorio clave para el trío), Francia o Suiza.

1(1) Joaquín Sabina / Lo niego todo

Continúa en el número 1 una semana más el primer álbum de Sabina en solitario en 8 años. ‘Lo niego todo’ fue certificado como platino en su semana de salida. Depeche Mode no han podido con él y la pregunta es si lo lograrán Los Planetas la semana que viene en el que sería el primer número 1 en álbumes de su vida. Va a estar complicado.



2(E) Depeche Mode / Spirit

Una curiosidad sobre este número 2 para Depeche: Sabina y él editan en el mismo sello, Sony. De haberse programado ‘Lo niego todo’ unas semanas antes, ‘Spirit’ habría sido top 1 en nuestro país. Pero claro, que ‘Where’s the Revolution’ sume muy pocas reproducciones más en Youtube en todo el mundo que el single de Sabina tampoco era muy buena señal.



4(E) Blaumut / Equilibri

Gran éxito del tercer disco de Blaumut, producido por Marc Parrot. Con anterioridad, la banda catalana había editado ‘El Turista’, que llegó a ser número 25 y a resistir 42 semanas en lista, y ‘El primer arbre del bosc’, número 8 y 20 semanas en lista. Este es su máximo, muestra de lo que han fidelizado a su público.



7(60) BSO Beauty and the Beast

Como adivinamos la semana pasada, con el estreno de ‘La bella y la bestia’ en cines, se ha producido una macrosubida de la banda sonora, que incluye un tema de Ariana Grande, quien, os recordamos, actuará en Barcelona el 13 de junio.



29(E) Zara Larsson / So Good

Entrada modesta pero no penosa del debut internacional de Zara Larsson, un entretenidísimo ‘So Good‘ que al fin y al cabo en estos momentos no tiene ninguna canción en el top 100 de singles.

El álbum ha sido top 7 en Reino Unido pese al pelotazo de varios de sus sencillos, lo que incluye el nuevo ‘Symphony’, que esta semana podría subir al puesto 3: parece que de momento el público la entiende como artista de álbumes y no de singles, aunque lleve al menos seis hits.



42(E) Drake / More Life

Meritoria entrada de la “playlist” ‘More Life‘ de Drake al puesto 42 si tenemos en cuenta que en España iTunes es testimonial, que Spotify no cuenta en álbumes y que la edición física aún no ha llegado. En Estados Unidos la “playlist” ha vendido medio millón de copias en 6 días, pero en Reino Unido ha tenido que conformarse con el puesto 2 por detrás de Ed Sheeran.



45(63) Taburete / Dr Charas

El fenómeno Taburete no se ha desinflado. De hecho este número 45 en la lista de ventas de momento es el cénit para ‘Dr Charas‘ en la 15ª semana de permanencia. Y aún hay más: en singles ‘Sirenas’ sube al puesto 55 y también es su cumbre de momento en su 14ª semana. Si alguien pensaba que el retrato de niños de papá que la prensa suele hacer del grupo del hijo de Bárcenas iba a perjudicarles, aquí está la prueba de que no.



89(E) John Williams, Steven Spielberg / The Ultimate Collection

Colección de éxitos de las bandas sonoras de John Williams, que incluye revisiones de ‘ET’, ‘Indiana Jones’, etcétera.



99(E) No me pises que llevo chanclas / 25 años de agropop

Entrada del disco en directo que han editado No me pises que llevo chanclas, en el que cuentan con la participación de gente como Teo Cardalda, Tomasito o Pablo Carbonell. No faltan hits como ‘¿Y tú de quién eres?’ o ‘El canario’, una de las canciones sobre pollas de la historia reciente.



100(E) Spoon / Hot Thoughts

El notable nuevo álbum de Spoon ‘Hot Thoughts‘ se cuela en el top 100 por los pelos. Eso significa que si nos está leyendo algún comprador desde España, su copia ha sido decisiva para que el largo aparezca en el top 100 de Promusicae. Que sepamos, es su primera entrada en nuestro país. El álbum ha sido número 17 en Estados Unidos (el anterior fue top 4) pero solo número 76 en Reino Unido.