Mary J. Blige, rodeada de modernidad en su inminente disco, ‘Strength of a Woman’

Mary J. Blige anuncia al fin la fecha de publicación de su nuevo disco ‘Strength of a Woman’. Saldrá el 28 de abril e incluirá los dos sencillos editados hasta el momento, que han pasado sin pena ni gloria por las listas de éxitos, ‘Thick of It‘, editado el pasado otoño, y ‘U + Me (Lesson Learned)’, editado el mes pasado. Ninguno ha llegado al Billboard Hot 100.

Sin embargo, hay esperanza para lograr algún tipo de relevancia mediática a tenor de las jugosas colaboraciones que esconde ese álbum. Missy Elliott aparece en ‘Glow Up’ -junto a Quavo y DJ Khaled- y si este título te recuerda un poco a Kaytranada, resulta que Kaytranada aparecerá en otro tema llamado ‘Telling the Truth’.

Pero hay más: Kanye West será el invitado especial en el corte 1, ‘Love Yourself’, mientras que Prince Charlez, quien debutara con una mixtape a finales del año pasado y fuera co-autor de ‘Needed Me’ de Rihanna, entre otros temas, estará en un tema llamado ‘Smile’. Será, pues, un disco mucho más norteamericano que ‘The London Sessions‘ (2014).

Strength of a Woman:

01 Love Yourself [ft. Kanye West]

02 Thick of It

03 Set Me Free

04 It’s Me

05 Glow Up [ft. Quavo, DJ Khaled, & Missy Elliott]

06 U + Me (Lesson Learned)

07 Indestructible

08 Thank Your

09 Survivor

10 Find the Love

11 Smile [ft. Prince Charlez]

12 Telling the Truth [ft. Kaytranada]

13 Strength of a Woman

14 Hello Father