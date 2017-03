Calvin Harris confirma su nueva dirección artística con Ariana Grande, Pharrell y Young Thug

Calvin Harris continúa presentando canciones de su próximo disco, y a estas alturas ya está más que claro que ese álbum no estará compuesto de “EDM barato pero efectivo”. La nueva orientación artística será mucho más sutil, como comenzó mostrando la medio relajada ‘This Is What You Came For’ con Rihanna o ‘My Way’, que a su vez suena ya bruta comparada con lo que ha venido después.

Después de una funky ‘Slide‘ junto a Migos y Frank Ocean, Calvin Harris estrena un single con un estilo muy parecido. Se llama ‘Heatstroke’ y a lo largo de sus 4 minutos que saben a poco tiene tiempo de recordarnos los ritmos de slow disco que Pharrell ya exploró con Daft Punk en ‘Give Yourself To Dance’, con Madonna en ‘Beat Goes On’ o por su cuenta en ‘Happy’ y por supuesto The Neptunes. De nuevo, hay un colorazo de soul a lo Jackson 5 y Stevie Wonder en todo esto perfecto para los coros puntuales de Ariana Grande, que como sabéis está a punto de visitarnos de gira: en dos meses, el 13 de junio, estará en Barcelona.

Aunque el anterior single ‘Slide’ ha supuesto la primera entrada de Frank Ocean y Migos en la lista española de singles, no ha sido el éxito internacional esperado. Calvin Harris está más que acostumbrado a ser número 1 o número 2 en Reino Unido y esta canción se ha quedado en el puesto 10 (esta semana es número 18). En Estados Unidos, esta semana baja al puesto 55 tras haber llegado al número 34.

¿Qué te parece la nueva dirección artística de Calvin Harris? Bien, prefiero esto aunque venda menos

Mal, Calvin, ¡dame zapatilla!

Nunca me ha gustado Calvin Harris Ver resultados