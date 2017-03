Un himno pre-britpop suena en el nuevo tráiler de ‘Juego de Tronos’

Se acerca el estreno de la 7ª termporada de la serie de HBO ‘Juego de Tronos’. Será el día 16 de julio, en pleno verano, como se había avanzado en un tráiler presentado hace unas semanas. Hace unas horas se ha mostrado un nuevo teaser de los nuevos capítulos y, al verlo, nos hemos sorprendido escuchando una canción que nos resultaba bastante conocida.

Aunque despojada del fondo musical, reconocíamos bien la voz de Tim Booth, frontman de los británicos James, diciendo “sit down next to me” viendo diferentes planos de Cersei Lannister, Jon Snow y Daenerys Targaryen aproximándose a un salón con una mesa. ¿Nos quieren decir que habrá un próximo acercamiento entre estos tres personajes? No dejéis de ver el clip oficial de ‘Sit Down’: curiosamente, veréis a los miembros de James sentados en un enorme trono de madera bastante similar al Trono de Hierro.

‘Sit Down’ es uno de los singles más populares de James, lanzado en 1989 e incluido en su álbum de 1990 ‘Gold Mother’. El grupo de Manchester fue una especie de bisagra entre el indie-rock de la segunda mitad de los 80 y el britpop que “asoló” la Pérfida Albión y buena parte del mundo en la siguiente década. A día de hoy James se mantienen activos y con una considerable relevancia. Pese a que ‘Girl at the End of the World’ fue decepcionante, aún son capaces de lanzar obras tan atractivas como ‘La petit mort’.