Ready for the Weekend: Nelly Furtado, Calvin Harris, Goldfrapp, Niños Mutantes, Bob Dylan…

Esta semana no encontramos tantos nuevos álbumes como otros viernes pero, eso sí, lo que llega hoy es en general, bastante gordo. En el caso de Bob Dylan, literalmente, porque presenta ‘Triplicate’, triple álbum de versiones de standards. Junto a este, nuevos y esperados largos de una renovada Nelly Furtado, Goldfrapp (ya podéis leer nuestra reseña de ‘Silver Eye’), Jamiroquai y la siempre exquisita Aimee Mann. Junto a todos ellos, tenemos largos de Julia Holter (un álbum en directo en un estudio), Niños Mutantes (un disco producido por dos León Benavente), Cosmen Adelaida, British Sea Power, Isla Iglú (estrenábamos esta semana su clip de ‘Viaje astral’) y Amparanoia, que celebra sus dos décadas de carrera con un disco retrospectivo en el que ha regrabado viejos temas con artistas afines como DePedro, Calexico o Manu Chao. También nos encontramos con nuevos EPs de Manu Ferrón (también miembro de Grupo de Expertos Solynieve) y Jay-Jay Johanson.

En cuanto a singles, amanecíamos con los nuevos temas de Calvin Harris, que nuevamente ha congregado a estrellas como Pharrell Williams, Ariana Grande y Young Thug en ‘Heatstroke’, y Mary J. Blige, que ha contado nada menos que con Kanye West en ‘Love Yourself’. También nos hemos encontrado con cosas tan potentes, en todos los sentidos, como otra gran canción de Kendrick Lamar, la estupenda ‘No Coffee’ de Amber Coffman, un adelanto del octavo largo de los catalanes Mishima y el comeback de Broken Social Scene.

Además, Paul Weller, UNKLE (junto a Mark Lanegan), Mikel Erentxun (con el primer adelanto de un disco en el que ha colaborado Maika Makovski), Whitney, Bleachers (Jack Antonoff, de .fun), Cashmere Cat (con featuring de MØ y SOPHIE, ojo), Wild Honey, Oh Wonder, Neuman, Mazoni, Frankmusik y Sam Amidon (el marido de Beth Orton) presentaban novedades. Nuestra playlist se completa con nuevas muestras de los ya anunciados próximos lanzamientos de The Chainsmokers, L.A., Kasabian, Texas, Imelda May, Slowdive, la prometedora Aldous Harding o el supergrupo de Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Luhly y James McAlister.

En cuanto a otros lanzamientos más curiosos o inesperados, tenemos a Selena Gomez con su versión del mítico ‘Only You’ para una serie de televisión, a The Kooks mostrando un inédito que se incluirá en su próximo best-of, a Demi Lovato prestando su voz a un previsible éxito comercial junto a los productores Cheat Codes, a The Rasmus regresando 9 años después de su último disco y la reedición del clásico-que-nunca-lo-fue de Fleetwood Mac, ‘Tango in the Night’, con algunos interesantes inéditos. Por último, nos ha llamado la atención el regreso de Stromae. “¿¿¡Cómo!??”, diréis. Easy, que nadie se altere: es simplemente un corte instrumental creado para promocionar su actual faceta como diseñador de moda. Sí, sí, habéis leído bien.