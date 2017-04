Parodia de Albert Rivera usando ‘Un buen día’ de Los Planetas

La cuenta de Twitter “Love Will Tear Us Aznar”, con unos 25.000 seguidores, ha amenizado el “April Fools’ Day”, festividad de las inocentadas en el mundo anglosajón, con una suerte de tira cómica. En ella ha alternado imágenes de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, con la letra del popular himno de Los Planetas ‘Un buen día’. Todas las miradas han estado puestas en el momento “y nos hemos metido cuatro millones de rayas”, si bien el momento álgido de su parodia es aquel en el que LWTUAznar representa “luego han venido estos por aquí y nos hemos bajado a tomarnos unas cañas”.

El trasfondo de esta parodia es la entrevista en que Monedero de Podemos insinuó con un gesto que Rivera era consumidor habitual de cocaína. Albert Rivera tomó medidas legales de manera inmediata, exigiéndole 30.000 euros de indemnización. Monedero terminó disculpándose. Ambas partes llegaron a un acuerdo que evitaba el juicio que iba a celebrarse el septiembre pasado y supuso la retirada de la demanda.

Los Planetas acaban de publicar su primer disco en 7 años. ‘Zona temporalmente autónoma‘ salía a la venta el pasado 24 de marzo y el próximo miércoles se revelará si se convierte en el primer número 1 en álbumes de la historia del grupo. Lo tendrá difícil, pues habría de desbancar nada menos que a Sabina, que hace 3 semanas publicaba su primer álbum en 8 años, ‘Lo niego todo‘.

Me he despertado casi a las diez

y me he quedado en la cama

más de tres cuartos de hora

y ha merecido la pena. pic.twitter.com/KcBx5iqtGS — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

Ha entrado el sol por la ventana

y han brillado en el aire

algunas motas de polvo.

He salido a la ventana,

hacía una estupenda mañana. pic.twitter.com/XdJPkGl2kF — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

He bajado al bar para desayunar

y he leído en el Marca

que se ha lesionado el niñato,

y no me he acordado de ti

hasta pasado un buen rato pic.twitter.com/smlrVG7vmk — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

Luego han venido estos por aquí

y nos hemos bajado

a tomarnos unas cañas,

y me he reído con ellos. pic.twitter.com/3CY7OwCETI — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

He estado durmiendo hasta las seis

y después he leído

unos tebeos de Spiderman

que casi no recordaba,

y he salido de la cama. pic.twitter.com/GHBs3XpgYZ — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

He puesto la tele y había un partido

y Mendieta ha marcado un gol

realmente increíble,

y me he puesto triste

un momento justo antes de irme pic.twitter.com/1KlfMKiyuy — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

Había quedado de nuevo a las diez

y he bajado en la moto

hacia los bares de siempre,

donde quedaba contigo,

y no hacía nada de frío. pic.twitter.com/wq6OPkAx9n — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

He estado con Erik hasta las seis

y nos hemos metido

cuatro millones de rayas. pic.twitter.com/D7MmYDvPNw — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017