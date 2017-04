Feist rinde homenaje a Leonard Cohen en los Premios Juno 2017

En la pasada madrugada se han celebrado los Juno 2017, premios que celebra la industria musical canadiense. Como parecía evidente, en la gala se ha rendido homenaje de distintas formas a la figura de Leonard Cohen, fallecido hace unos meses, y uno de los artistas canadienses más populares y queridos jamás. Cohen recibió dos de los premios más importantes de la noche, el de Artista del Año y el de Álbum del Año por su último disco, ‘You Want It Darker’, que fueron recogidos por su hijo Adam y uno de sus nietos.

Cohen, además, recibió un homenaje muy especial, presentado por el Primer Ministro de Canadá, el enrrollado Justin Trudeau, y su esposa. Se trató de la reaparición sobre los escenarios de Feist que, acompañada únicamente por su guitarra y dos coristas femeninas, interpretó el célebre ‘Hey, That’s No Way To Say Goodbye’ delante de una serie de imágenes en blanco y negro del cantautor. Feist ya ha anunciado la publicación el próximo 24 de abril de ‘Pleasure’, su primer álbum en 6 años.

Otros premiados de la noche además de Cohen fueron Alessia Cara, que recibió el premio al Álbum Pop del Año por su debut ‘Know-It-All‘ y actuó junto al productor Zedd, The Weeknd, Álbum R&B/Soul del Año por ‘Starboy’, The Tragically Hip, Grupo del Año y Álbum Rock del Año, Kaytranada, Álbum de Electrónica del Año por ’99.9%’, y Grimes, Vídeo del Año por ‘Kill V. Maim’. Una de las actuaciones más destacadas fue la de Bryan Adams, co-presentador de la gala, haciendo su popular ‘Summer of ’69’ junto a Alessia Cara, Sarah McLachlan y Billy Talent, entre otros.