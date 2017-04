Eva Longoria cena con su amiga Chenoa tras su visita a El Hormiguero

La actriz Eva Longoria y la filántropa María Bravo han acudido esta semana a El Hormiguero para promocionar la próxima gala de Fundación Global Gift, la organización sin ánimo de lucro que Bravo preside y de la que Longoria es embajadora de honor con su propia fundación, que se celebra el 4 de abril en el Teatro Real de Madrid.

Quizá debido a la naturaleza de la visita de Longoria y Bravo a su espacio, Pablo Motos se mostró extrañamente recatado con sus preguntas a sus invitadas, aunque no dejó de cuestionar a Bravo por su conocida relación sentimental con el actor Bruce Willis a finales de los 90. Por su parte, Longoria y Bravo recordaron que se conocieron durante el rodaje de ‘Carlita’s Secret’, una “película horrible” donde se dieron un “beso lésbico”, según Vertele.

Pero hubo más “confesiones” interesantísimas de Longoria y Bravo en El Hormiguero basadas en su convivencia (ambas son amigas y han compartido piso). Las invitadas no han tenido problemas con usar el mismo cepillo de pelo, apenas han usado los servicios de un restaurante de comida a domicilio porque Longoria cocina (sorprendentemente para Motos, hay gente que sabe cocinar) y ambas tardan lo mismo en maquillarse. Sí, este tipo de “confesiones”.

Con este panorama, casi lo más interesante que ocurrió en la entrevista de El Hormiguero de anoche fue el recado que Longoria y Bravo trajeron de Will Smith para Pablo Motos: que aprenda inglés. Motos hizo como si oyese llover. Eso sí, qué bien se lo pasó Longoria con Motos y sus bromas tipo “Bruce Willis parece un jotero”, qué carcajadas. No parece descabellado apuntar que Gabrielle Solís no le hubiera aguantado ni medio minuto…

Tras su visita, Longoria y Bravo compartieron cena con su amiga, nada menos que nuestra Chenoa. La misma intérprete de ‘El centro de mi amor’ compartía una imagen del encuentro en Twitter. Chenoa participa esta semana en la gala de Global Gift Foundation.