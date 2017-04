Beth Ditto vuelve a la música y a sus raíces… ¿pero es ‘Fire’ un nuevo ‘Standing In the Way of Control?

Tras la edición de ‘A Joyful Noise’, el último disco de Gossip, en 2012, la relación de su líder Beth Ditto con el resto de integrantes del grupo se ha diluido hasta la extinción. Ditto, que ha estado ocupada promocionando su línea de ropa estos últimos años, confirmaba a Pitchfork en 2016 la separación de Gossip. ¿Qué pasaría con su futuro como solista?

Ditto, que editó un EP junto a Simian Mobile Disco en 2011, esto es, parecía entonces la nueva competencia de La Roux, Ellie Goulding y compañía, ha anunciado su primer disco en solitario, ‘Fake Sugar’, que sale el 16 de junio y se presenta con un single que no tiene absolutamente nada que ver con la ola electropop que invadió la radio hace unos años y sí mucho con los orígenes rockeros de Gossip, para alegría de sus fans originales… y para tristeza de quienes siempre quisieron que la D-I-V-A Ditto materializara su leyenda en un disco pop con todas las letras.

Justo cuando el disco que popularizó masivamente a Gossip, el excelente ‘Standing in the Way of Control’, cumple 10 años, Ditto regresa no a las raíces riot-grrrl de Gossip sino a su evolución blues-rock con un single de corte The White Stripes que, eso sí, no deja de incluir elementos electrónicos o incluso una base lejanamente disco. Eso sí, ‘Fire’ no parece un clásico de primeras, como siempre estuvo claro que lo sería ‘Standing In the Way of Control’ (canción). Ditto dice que ‘Fake Sugar’ será un disco “sureño” pero no “country”. El single lo demuestra.

‘Fake Sugar’:

1. “Fire”

2. “In And Out”

3. “Fake Sugar”

4. “Savoire Faire”

5. “We Could Run”

6. “Oo La La”

7. “Go Baby Go”

8. “Oh My God”

9. “Love In Real Life”

10. “Do You Want Me To”

11. “Lover”

12. “Clouds”