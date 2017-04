El batería de The Fall recibe una brutal paliza en un tren de Manchester

El batería de The Fall desde 2006 Keiron Melling sufría una paliza el pasado lunes 27 de marzo cuando viajaba en tren de Manchester a Blackburn. La noticia, que ha salido hoy a la luz pública a través de Manchester Evening News y después la revista Fact, indica que fue golpeado hasta quedar “hecho pedazos” y “tirado en el suelo en un charco de sangre”. El mánager del artista Ed Blaney ha confirmado las heridas de Keiron, pero no ha querido dar más detalle. Sí se sabe que la policía todavía no ha arrestado a nadie en relación con el ataque.

El diario británico indica que Keiron fue atacado por dos hombres a las nueve de la noche del pasado lunes, y que actualmente el baterista se recupera en casa. También han difundido una imagen de dos hombres sin catalogarlos como sospechosos, indicando simplemente que buscan su declaración.

The Fall llevan en activo desde mediados de los 70, y Mark E. Smith es el único miembro permanente que ha resistido durante todas estas décadas. Entre la docena larga de bateristas que ha tenido la banda, Keiron Melling es uno de los que más tiempo ha resistido, como podéis ver en el correspondiente croquis de Wikipedia.