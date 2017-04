‘Big Little Lies’ no tendrá 2ª temporada “de ninguna manera”

Este 2 de abril se ha emitido el último episodio de una de las últimas series que hemos recomendado, ‘Big Little Lies‘, un whodunnit en el que hay un asesinato y el público conoce los hechos al mismo tiempo que los personajes, protagonizado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern.

El proyecto que en España puede verse en HBO se había planteado como una miniserie de 7 capítulos y el director y productor ejecutivo Jean-Marc Vallée ha descartado que vaya a haber más en declaraciones a Vulture.

La periodista indica que sabe que este proyecto no se planteó como una serie con varias temporadas, pero como hay gente pidiendo que vuelva, se arriesga a preguntar si sería posible. Él es tajante: “Este es el final perfecto, y de ninguna manera habrá segunda temporada. No hay razón para hacerla”, ha afirmado. “Esto estaba destinado a ser un contrato temporal, y termina de una manera en que el público imagina lo que puede suceder. Si hacemos una segunda temporada romperemos eso y lo estropearíamos”. Por el contrario, Nicole Kidman sí había dicho hace unos días que ella sí continuaría si la autora de la novela -Liane Moriarty- y el creador de la serie -David E. Kelley- así lo decidieran. Jean-Marc Vallée aclara que le “encantaría trabajar de nuevo” con Kidman y Reese Witherspoon, “pero no en una segunda temporada” de este proyecto.