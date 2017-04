‘Dimension 404’: un remix (con sorpresa) de ‘Black Mirror’ y ‘Más Allá del Límite’

En los productos televisivos actuales, hay veces que uno no sabe si está frente a una copia o frente a un homenaje. En el caso de ‘Dimension 404’, para ser francos, creemos que se trata de un homenaje. Sobre todo porque a los que ya peinamos alguna cana, lo de “Lo sentimos. El programa que está intentando reproducir en streaming no puede verse en su realidad. Por favor, manténgase a la espera para recuperar lo conexión” nos recuerda a tope a aquella mítica entradilla de “No le ocurre nada a su televisor, no intente ajustar la imagen”. Tanto es así que hasta el reverb de “Más allá del límite” se reproduce exactamente igual cuando Mark Hamill (Luke Skywalker en ‘La Guerra de las Galaxias’), ahora narrador de esta serie, anuncia su nombre: ‘Dimension 404’.

El error 404 (explicado de un modo muy sencillo, el que sucede cuando un navegador no es capaz de encontrar en el servidor el recurso que el usuario ha solicitado a través de una URL) es uno de los más comunes y populares en Internet. Y este error, precisamente, sirve de excusa para esta serie, que como ya hiciera ‘Black Mirror’, presenta algunas historias incómodas sobre cómo la tecnología está cambiando no solo nuestra visión del mundo, sino también nuestro modo de relacionarnos con él.

Es natural que la cabecera de ‘Dimension 404’ rinda tributo sobre todo a ‘Más Allá del Límite’ (también lo hace a ‘Black Mirror’, pero muchísimo menos). ‘Más Allá del Límite’ era una burda copia de la mano de la ABC de ‘Dimensión Desconocida’, un programa muy popular en Estados Unidos emitido por CBS. La idea era la misma, presentar historias de fantasía, miedo o ciencia ficción auto-conclusivas en un mismo episodio, exactamente igual que lo haría, años después, ‘Black Mirror’.

Si bien a priori podría parecer que ‘Dimension 404’ no es más que el primo feo y pobre de ‘Black Mirror’ (esos efectos especiales, madre mía, cómo son de low cost) hay algo indudablemente diferente entre la serie británica que ahora posee Netflix y este show, desarrollado por Hulu y que se puede ver en HBO España. La primera es que, a diferencia de su homóloga inglesa, en ‘Dimension 404’ el giro tiene lugar hacia la mitad del capítulo, en lugar de al final. Esto quiere decir que cuenta mucha más historia a posteriori. Es un método diferente, que funciona muy bien en el primer capítulo (‘Matchmaker’) pero no tan bien otras veces, cuando el guion es un poco más flojo (‘Cinethrax’).

Por otro lado, allá donde ‘Black Mirror’ se toma en serio (si habéis leído alguna entrevista a Charlie Brooker, su creador, os habréis dado cuenta de que el tipo es un poco intensito), ‘Dimension 404’, quizá por su carácter Youtubero (uno de los fundadores del estudio que la produce, RocketJump, es Freddie Wong, conocido Youtuber estadounidense), nunca pierde su espíritu camp. No, ‘Dimension 404’ no es la serie que te dirá “tienes que tener miedo a la tecnología”, sino la excusa para reírte de los que, precisamente, intentan inculcarte ese temor.

Calificación: 6/10.

Destacamos: el espíritu crítico. Es como un “ten miedo de la tecnología, pero no tanto”.

Te gustará si: pensabas que ‘Black Mirror’ era excesivamente tremendista.

Predictor: por motivos desconocidos, el estreno de la serie ha pasado sin pena ni gloria.