Ready for the Weekend: Yelle, Gorillaz, Kate Nash, The Chainsmokers, Father John Misty…

Tras escuchar a primera hora los singles de Shakira (remojado en “un mojito, dos mojitos”) y el One Direction Harry Styles, esta mañana hemos descubierto también los nuevos temas de Yelle, un ‘Interpassion’ con sintes retro y simpáticas frases en español, Gorillaz, que ahora muestran su colaboración con el rapero Pusha T y la venerable soulwoman Mavis Staples, otra gran canción de una Grace Mitchell que parece cuestión de tiempo que explote sus posibilidades y Kate Nash, que tras una etapa de zozobra rockera, vuelve al pop (y por la puerta grande) con ‘Call Me’. Y Jack White, que se saca de la manga un tema prácticamente instrumental llamado ‘Battle Cry’. ¿Tienes algo que contarnos, Jack?

Otros singles destacados del día son el primer adelanto de lo nuevo de unos supervivientes del indiepop británico, The Charlatans, la colaboración de Rostam, ex-Vampire Weekend, con el productor de origen portugués RAC, un inédito de Banks no incluido en su reciente álbum ‘The Altar’, el featuring del joven rockero Jake Bugg en el nuevo single del exitoso rapero británico Tinie Tempah, y el tema que une a Camila Cabello (ex-Fifth Harmony) con J Balvin y Pitbull, destinado a la BSO de la enésima secuela de ‘Fast & Furious’. También encontramos un bonito tema en su lengua natal, el sueco, de El Perro del Mar, un Desiigner que persigue el éxito alcanzado en 2016 con ‘Panda’, y una batería de novedades del sello madrileño Elefant, que incluyen adelantos de los nuevos lanzamientos de veteranos del indie-pop-rock como BMX Bandits y The Primitives y la presentación de unos prometedores Tronco.

Junto a ellos, novedades presentadas en los últimos 7 días como las de Feist junto a Jarvis Cocker, Halsey, Mount Kimbie feat. James Blake, Beth Ditto o Rels B & Indigo Jams (los temas de Rita Indiana y Melody’s Echo Chamber, desgraciadamente, no están aún disponibles en Spotify o Deezer), además de nuevos avances de próximos álbumes ya anunciados de BFlecha, L.A., Mew, Marika Hackman, Oh Wonder, Sexy Zebras, Museless y Natalia Laforucade.

No, tranquilos, no nos olvidamos de los discos largos lanzados hoy, que son muchos e importantes, además. Para empezar, llega el esperado nuevo disco del cantautor sexy y satírico a la vez Father John Misty, junto con el primer disco post-éxito de Future Islands, el notable ‘The Far Field’, lo nuevo de Arca, The Chainsmokers, Karen Elson, The New Pornographers, Joey Bada$$ y el geniecillo mallorquín Joan Miquel Oliver. A estos se suman los debuts de Alexandra Savior, colaboradora reciente de Alex Turner (Arctic Monkeys) y las jovencitas The Big Moon, el nuevo disco de los alemanes CLAIRE, una mixtape del “rapero más guapo de España” Cecilio G. (junto a Enry-K), el comeback de la otrora estrella adolescente Michelle Branch, más Timber Timbre, Cold War Kids y el primer disco en solitario de Helena Miquel, actriz que formó parte de Delafé y las Flores Azules, entre otros. Por último, también es muy destacable el álbum ‘Resistance Radio‘, la sintonía de la serie de Amazon TV ‘The Man in the High Castle’, que reúne a nombres tan importantes como Beck, Norah Jones, Angel Olsen, Sharon Van Etten o The Shins, realizando versiones de clásicos de la música norteamericana.