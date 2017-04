Alesha Dixon habla de la reunión de Mis-Teeq

Mis-Teeq eran un grupo muy querido entre los seguidores del UK Garage y el pop a partes iguales, pues singles como el enorme ‘Scandalous’ jugaban como pocos con la comercialidad y los sonidos salidos del underground en los años en que The Streets aparecían. El trío formado por Sabrina Washington, Alesha Dixon y Su-Elise Nash se separó en 2005, habiendo publicado solo 2 discos.

Sin embargo, ahora Mis-Teeq podría reunirse según las palabras de Alesha Dixon en una emisora de radio, como recoge NME. No obstante, no ha dicho exactamente que el plan sea reunirse, como sugiere su titular, sino que está abierta a ello y que la relación entre las tres es buena: “No sé a qué estamos esperando, la verdad. Hablamos, nos queremos y nos gustaría que un día sucediera. Sólo hay que encontrar el momento clave. Por el momento, estoy en el estudio pero trabajando en mi material en solitario y también en otras cosas. Simplemente es cuestión de encontrar el momento para hacerlo. Sería desastroso no reunirnos porque tenemos una historia y si no fuera por las chicas, no estaría donde estoy”.

Mis-Teeq publicaron tantos discos como recopilatorios: dos y dos. Aparte de ser puesto 2 en las listas británicas con ‘Scandalous’, también lograban la misma posición con ‘All I Want’, en este caso de su primer disco, que fue platino en Reino Unido. Probablemente los seguidores de Destiny’s Child, TLC y Sugababes las recuerden muy bien.