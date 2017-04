Soulwax / From Deewee

Se lo han tomado con mucha parsimonia. Trece años es el tiempo que separa ‘Any Minute Now’ de este ‘From Deewee’ que se grabó en una sola toma el pasado 7 de febrero en el estudio que Soulwax tienen en Gante. Bien es cierto que Stephen y David Dewaele no han parado quietos durante todos estos años recorriéndose el mundo y poniendo a bailar hasta al más tímido como 2manydjs; aliándose junto a James Murphy en aquella discoteca itinerante llamada Despacio que fue de lo mejorcito en el Sónar de 2014, o confeccionando bandas sonoras como aquella para la película ‘Belgica’ que el año pasado editaron. Lógicamente, la expectativa hacia este nuevo largo era elevadísima, ¿pero ha valido la pena esperar tantísimos años?

Quien espere encontrarse con una segunda parte de ‘Any Minute Now’ ya puede ir olvidándose. ‘From Deewee’ funciona tanto como álbum de estudio como álbum en directo teniendo en cuenta cómo se ha grabado, pero lo mejor es que muestra una madurez en los hermanos hasta ahora nunca vista. Algunos echarán en falta ese toque nu rave que les hizo unos imprescindibles de los primeros dos miles, por supuesto. No obstante, ‘From Deewee’ funciona como un artefacto ajeno a las modas en el que los instrumentos orgánicos (para ponerles un ejemplo, se han valido de tres baterías para la grabación) y electrónicos se cogen de la mano para tirar adelante doce canciones que funcionan como un todo, siendo expresamente ideadas para ser escuchadas de principio a fin, como si de una sesión sin cortes se tratara.

Yendo por el camino menos inmediato, llama mucho la atención que aquí no haya ningún single rompepistas como en su día fueron ‘E Talking’ o ‘NY Excuse’. Lo más parecido a ello que puede encontrarse en el largo son ‘Do You Want To Get Into Trouble?’ (que bien podría haber salido de la cabeza de Tame Impala) o esa ‘Missing Wires’ de aires disco que encajaría perfectamente en el repertorio de LCD Soundsystem. Porque otra cosa no, pero a la espera de que James Murphy y los suyos se animen este año a editar ese esperado álbum del que de momento no se tiene demasiada noticia, ‘From Deewee’ supone un buen tentempié para los seguidores de Murphy y el sonido DFA.

Pese a haber números interesantes como la kraftwerkiana ‘Conditions of a Shared Belief’ o ‘My Tired Eyes’, en la que Stephen se postula fuertemente para ser un nuevo miembro de WhoMadeWho, el disco tiene algún que otro momento en el que rebaja las pulsaciones. Así, temas como ‘Trespassers’ o ‘Here Come the Men in Suits’ se quedan a medio gas porque no consiguen explotar como a primeras sí parece que lo van a hacer. Eso sí: lo mejor, sin duda, es el tratamiento que las tres demoledoras baterías aquí tienen, con especial mención a una ‘The Singer Has Become a Deejay’ que se deja llevar hasta por la batucada.

Dentro de unos pocos meses, cuando disfrutemos de ellos tanto en Sónar como en el Bilbao BBK Live, estas canciones pasarán la prueba de fuego del público. Pese a alguna pequeña tara, Soulwax no han perdido ni un ápice de su maestría a la hora de poner a bailar al populacho. De modo que tras esto esperamos que no tengamos que esperar una década para poder escuchar una nueva entrega.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Missing Wires’, ‘Do You Want To Get Into Trouble?’, ‘My Tired Eyes’

Te gustará si: esperas ese disco de LCD Soundsystem que parece que no va a llegar nunca

Escúchalo: Spotify