Primavera Sound fortalece su apuesta electrónica con Kiasmos, Jackmaster, Alexis Taylor…

Del 1 al 3 de junio, Primavera Sound acoge Primavera Bits, una serie de actuaciones de música electrónica que tendrán lugar en el Parc de la Pau del Parc del Fòrum (con aforo y superficie ampliados hasta la zona junto a la playa del Fòrum). Las actuaciones se dividen en DJ sets y directos y tendrán lugar en los escenarios Desperados Club y Bacardí Live, respectivamente.

El extenso cartel de Primavera Bits suma hoy a Kiasmos​, Jackmaster​, Patrick Codenys​, Alexis Taylor (miembro de Hot Chip, foto), Marvin & Guy, Fairmont, Golden Bug ​y Ian Pooley​. Todos ellos actuarán en el escenario Desperados Club junto a nombres ya confirmados como !!! (Chk Chk Chk)​ o Sinkane.

Desperados Club​ iniciará su actividad a las doce del mediodía y albergará el ya clásico Bowers & Wilkins Sound System​. Por esta cabina pasarán Dixon​y, John Talabot, Joy Orbison ​y Ben UFO​, Avalon Emerson​, Kornél Kóvacs​, Aurora Halal, Pearson Sound​ o Matrixxman​y.

Por su parte, Bacardí Live albergará a la revelación Kelly Lee Owens, Huerco C, HVOB​, No Zu​, Vox Low​, Weval​, Noga Erez ​y Marie Davidson​, Bicep​, Henrik, Schwarz​, KiNK​, Recondite, Abdulla Rashim​, Lord Of The Isles, Romare​, Fatima Yamaha​, Tuff City Kid, Moscoman o Wolfgang Voigt Gas.

Como siempre, Primavera Bits apuesta por la electrónica nacional también de la mano de Pedro Vian​, InnerCut, Sau Poler, Shelby Grey o JMII.