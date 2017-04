Coachella pasó de contratar a Kate Bush, como si ella les hubiera dicho que sí

Esta semana arranca el festival Coachella, que se celebra del 14 al 23 de abril en California y que cuenta con Radiohead, Lady Gaga y Kendrick Lamar como cabezas de cartel. El director de la promotora Goldenvoice, Paul Tollett, que ha diseñado la programación de este año, ha concedido una entrevista a The New Yorker donde ha contado algunos secretos del festival, pero lo más interesante es lo que no ha contado pero que sí ha explicado el agente Marc Geiger, según el cual Tollett rechazó su sugerencia de contratar a Kate Bush para actuar en Coachella porque “nadie lo iba a entender”.

Kate Bush es conocida por no actuar en directo y sus últimos conciertos, en 2014, se produjeron 30 años después de los primeros y únicamente en Reino Unido, donde reside. Mucho se ha hablado del miedo a volar de Bush y no parece probable que la cantante accediera a actuar en Estados Unidos por primera vez en su vida a estas alturas y menos para participar en un festival de estas características. ¿Qué le hace pensar a Geiger que Bush habría dicho que sí a Coachella? ¿Qué pinta Bush en Coachella, un festival mastodóntico, al aire libre y rematadamente “hipster”, tanto para bien como para (muy) mal)? ¿Existe algún fan de Kate Bush que prefiriera verla cantar en Coachella en lugar de en un recinto cerrado y de menores dimensiones?

No deja de ser reprobable, sin embargo, que Tollett subestime la capacidad de los asistentes de Coachella a “entender” a Kate Bush, como si Bush fuera Terry Riley o algo así en lugar de una de las artistas de pop más prestigiosas e influyentes de todos los tiempos.