BeGun y su colaborador Marcel Bago, encerrados 3 días en una cárcel de Puerto Rico por un error de visado

El productor barcelonés Gunsal Moreno, más conocido como beGun, y su colaborador Marcel Bago, han aterrizado en Madrid después de pasar tres días encarcelados en Puerto Rico por un error con su visado. Lo cuenta el propio beGun en un vídeo de Facebook, donde escribe: “esta ha sido nuestra bonita experiencia en los EEUU de Donald Trump. De lejos, han sido las 75 horas más denigrantes y humillantes que jamás hemos vivido tanto Marcel como yo. Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a pisar ese país”.

BeGun relata que Bago y él iban a actuar en Ponce, un municipio en el sur de Puerto Rico, este miércoles, y que al llegar a la aduana, las autoridades locales les negaron el acceso al país por un “error estrictamente burocrático”. A continuación, Moreno describe que tanto Bago como él fueron “declarados automáticamente poco más que terroristas” y trasladados a una sala “sin comunicación alguna en el exterior”. “Estuvimos 24 horas metidos en un zulo, en el suelo, como si fuéramos ratas, sin tele, reloj o libros ni derecho a comunicarnos con el exterior, con el pretexto de que íbamos ser devueltos a España”.

El asunto se tuerce más después. Moreno explica: “Pasado un día entero ya no podía más, era una tortura psicológica, me quejé, [entonces] nos encadenaron de pies y manos y nos llevaron a una prisión federal. Sin haber cometido ningún delito, estábamos metido en una prisión de Estados Unidos, una prisión con sus literas de metal, como en las películas. Nos han tenido tres días metidos en ese zulo incomunicados, sin poder hablar con nadie y con derecho a una sola llamada. La embajada no nos hizo ni caso”.

BeGun explica a TiU las razones de su error burocrático:

En las declaraciones exclusivas que BeGun ha hecho a TIU, este revela el problema real: “un visado de trabajo en los EEUU es totalmente inasumible para un músico de mi nivel que va allí a realizar un solo concierto, por lo que es muy común cobrar en negro y entrar con el visado de visita argumentando que se va a realizar una actuación promocional, sin cobrar.” Sin embargo, el músico no se esperaba que cuando el federal de la aduana llamó al promotor del concierto delante suyo este le acabara por revelar que “tenía pensado darle 1.000 dólares en un sobre”, por lo BeGun fue acusado de mentir a un federal.

BeGun es autor de ‘AMMA’, uno de los mejores discos de 2016 para nuestra redacción. Irónicamente el disco hablaba de manera tangencial de la inmigración, como indicaba nuestro compañero Sergio del Amo en su crítica, pues tomaba como punto de partida el nombre de diversas ciudades africanas para contar la ardua travesía del sur al norte del continente de una joven que, aun queriendo huir de la miseria, acaba llegando a Europa dándose de bruces con una realidad inesperada: la de las mafias de la prostitución.