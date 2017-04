No es un vídeo “chanante”: es la auténtica Björk bailando salsa

Si no fuera porque todos los indicios señalan que el vídeo es real, dudaríamos si estamos ante una reedición de aquel famoso “Testimonio” de Björk perpetrado por Joaquín Reyes hace un porrón de años. Pero no, en el vídeo que podéis ver más abajo no veréis a un/a imitador/a de la artista islandesa bailando el tema ‘Llorarás’ de Óscar D’León en una discoteca mexicana. Es la propia Björk.

Y es que, en los últimos días, Björk ha estado en el país norteamericano realizando diversas acciones promocionales y artísticas. Coincidiendo con la llegada al DF de la exposición audiovisual “Björk Digital” centrada en su obra gráfica y sus vídeos, la autora de ‘Vulnicura‘ también ofreció un concierto en el Auditorio Nacional de la ciudad, respaldada por una orquesta de cámara, y fue la estrella en el Ceremonia Festival (al que pertenece la imagen que acompaña este texto), en el que se presentó junto a su colaborador de confianza en los últimos tiempos, el venezolano Arca.

Precisamente él es el que la acompaña en el vídeo y pone ese tema de salsa compuesto en el año 1975 por su compatriota. Lo hizo en una sesión de DJ exclusiva que ambos ofrecieron para 1.000 asistentes para conmemorar la inauguración de su exposición en el Museo Cuatro Caminos de Ciudad de México. La pobre no puede tener menos gracia bailando ritmos caribeños, pero la verdad es que es una monada en esa faceta de duendecillo que apenas veíamos últimamente.

Arca acaba de lanzar un nuevo disco homónimo, el primero para el sello XL, del que ayer conocíamos el vídeo de ‘Desafío‘. Björk también acaba de presentar otro vídeo, el de ‘Notget‘, con el que cierra la etapa ‘Vulnicura’ antes de inaugurar otra nueva con el disco que está a punto de acabar y en el que, precisamente, colabora Arca.