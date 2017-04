Ed Sheeran zanja con 20 millones de dólares la acusación de plagio por ‘Photograph’

Cuando aún no se habrán apagado los rescoldos en los corazones y las mentes de los fans españoles de Ed Sheeran tras los conciertos ofrecidos en los últimos dos días en Barcelona y Madrid para presentar el exitoso ‘÷’, hoy el cantautor británico de más éxito en estos momentos es noticia por cuestiones mucho menos agradables.

Ayer, lunes 10 de abril, un tribunal de California anunció que el juicio por una demanda de plagio alzada contra él por los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington el pasado mes de junio era desestimado, tras alcanzar las partes un acuerdo. Se trataba de una reclamación sobre la canción ‘Photograph’ (aquella incluida en ‘x’ cuyo vídeo repasaba la vida de Ed en imágenes), que los denunciantes aseguraban compartía “39 notas en idéntico tono, duración rítmica y situación en la métrica” que ‘Amazing’, una canción que compusieron en 2011 para el ganador de X Factor Matt Cardle (no, tampoco nos suena de nada a nosotros). Este, por su parte, aseguró no tener nada que ver con el tema y se declara admirador de Sheeran, que “merece su éxito al 100%”.

BBC News cifra el acuerdo en 20 millones de dólares, aunque ni Atlantic, compañía de Sheeran, ni los abogados de la acusación, han querido precisar en qué consiste el acuerdo ni si se reconocerá el plagio acreditando la canción de Sheeran a Leonard y Harrington o no. El pelirrojo, además, aún está pendiente de otra demanda en términos similares: la interpuesta por los herederos de Marvin Gaye que, tras ganar su demanda contra Robin Thicke y Pharrell Williams por ‘Blurred Lines’, aseguraban que el hit ‘Thinking Out Loud’ copiaba el mítico ‘Let’s Get It On’.