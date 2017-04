Abigail Breslin (‘Pequeña Miss Sunshine’) revela que sufrió abusos sexuales en su entorno

La joven actriz norteamericana Abigail Breslin, a la que todos recordamos por su entrañable papel de aspirante en un concurso de belleza infantil en ‘Pequeña Miss Sunshine’ (ganadora de un Oscar al mejor guión en 2007), ha revelado en un mensaje de Instagram que sufrió un abuso sexual por parte de una persona de su entorno.

Lo ha hecho dentro de una campaña que, bajo los hashtags #SexualAssaultAwarenessMonth y #breakthesilence, trata de concienciar en las redes sociales sobre las agresiones sexuales hacia las mujeres, haciendo hincapié en las relaciones sexuales no consentidas incluso dentro de la pareja. “No estás obligada a tener sexo con alguien con quien tienes una relación. Tener una cita no es consentir. El matrimonio no es consentir”, dice su mensaje escrito a máquina, ampliado con el mensaje “Conocía a mi agresor”, junto a la imagen.

Ese mismo mensaje preside ahora su Twitter, donde otras actrices como Debra Messing o Sarah Hyland le han agradecido su valentía y la han apoyado. Tras aquella película de 2006 dirigida por Jonathan Daton y Valerie Faris, Breslin, que actualmente tiene 20 años, ha seguido consolidando su carrera de actriz. Recientemente, encarnó a Baby en un remake de ‘Dirty Dancing’, y también es una de las protagonistas de la serie ‘Scream Queens’, la serie de terror adolescente producida por Ryan Murphy.