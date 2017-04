Yurena / Around the World

Todavía a día de hoy, cada vez que hurgo en mi discoteca personal y doy una vuelta por la T, siento algo -no sé el qué, lo dejo para los poetas- al topar con mi copia de ‘Superestar’ (sic), aquel disco de Tamara de 2001 que incluyó las últimas composiciones inéditas de Carlos Berlanga, entre otros temas escritos por Spunky, Tito de Penélope Trip (!!), Teresa e Ibon de Le Mans (antes de que existieran siquiera Single) o Mauro Canut de Los Vegetales, entre otros. El CD ha envejecido mal, pero no ha perdido su carácter de rareza del pop español por razones evidentes: se vende únicamente ahora mismo por 130 euros en Discogs, aunque lo que se suele pagar por él es entre 40 y 60 euros (el álbum fue retirado del mercado a la semana de salir a la venta por el conflicto con otra cantante llamada Tamara), Berlanga murió meses después de donar estas composiciones que escribió con Canut (¡Tamara y Dinarama!), Tito “anti” parece retirado, Single terminaron interpretando ‘Ven, ven, ven’ y bueno… todavía pienso que ‘Tú vas a ser mi hombre’ es de lo mejor que han escrito Luis Miguélez y Juan Tormento y que el solo de guitarra del final tiene toda la garra glam que faltaba en las últimas entregas de Sarassas Music, el proyecto de McNamara, y Glamour to Kill.

En algún punto entre los veintinueve Orgullos de playback y los tropecientos Sálvame Deluxe que vinieron después, lo de Tamara/Ámbar/Yurena dejaba de tener gracia hasta para quienes se la habíamos buscado. No hay nada peor que extender un chiste durante 20 años sin aprender ni a reírse de uno mismo. Y a pesar de todo aquí está el segundo álbum de la que para muchos era “Tamara la buena”, ahora firmado como Yurena, dedicado al EDM de gimnasio.

Hay dos maneras de acercarse al disco. La primera es la del fan de la cantante, pues ‘Around the World’ es más bien una recopilación de los temas que Yurena ha ido editando desde 2012, siempre con la autoría y producción de su equipo. En ese sentido, la decepción para ellos ha sido mayúscula, pues apenas han encontrado en el disco una canción nueva. La segunda, la del público casual, es todo un susto al escuchar cómo Yurena, a un Autotune pegada, se ha ido sumergiendo en el mundillo del bakalao cantando en un inglés sin ningún tipo de pierde. Ai uis tu belif in paradais.

¿Qué ha hecho el equipo de compositores y productores Siri Umann, Vicente Ferrer y Víctor Perez Rubio para Yurena a lo largo de estos años? Básicamente copietear los sonidos de éxito en las clases de spinning de los últimos tiempos, plagiando sin ningún tipo de rubor ‘Work Bitch’ de Britney y ‘Girls (Run the World)’ de Beyoncé en ‘Around the World‘, el ‘Gangnam Style’ de PSY en ‘On the Dancefloor‘ y el trance más resultón en un disco que también incluye remixes, trazos de infierno dubstep y una reducción hilarante en plan balada de ‘Forget’ como queriendo demostrar que aquí canciones o algo así.

Dejando de lado este momento kitsch, el disco, como el de Arca, crece con las escuchas, revelándose como una sucesión de club bangers que no deja descanso y sí sabe hacer de la chabacanería y la zapatilla su virtud. Probablemente lo que necesitabais en un momento dado ahora que Calvin Harris va de fino. Se nota que el álbum se compone de canciones que han sido lanzadas en todos los casos como sencillos individuales, y es difícil elegir favorita entre ‘Everynight’, ‘Go’, ‘Take On Me’ y otras piezas que no tienen mucho que envidiar ni a Rebeca ni a Jennifer Lopez. Esto sí que es la ruta del bakalao y no lo de Luis Costa. ¿Entonces hasta el disco de Yurena mola más que el de los Chainsmokers? Bueno, digamos que al menos este suena a 2012, 2013… porque de hecho sus canciones fueron publicadas en aquellos años.

Clasificación: 5,9/10

Lo mejor: ‘Everynight’, ‘Go’

Te gustará si te gusta: Chueca, RuPaul, Leticia Sabater, Holiday Gym FM, Britney Spears

Escúchalo: Spotify