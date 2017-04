Fenech-Soler: “El álbum es un concepto moribundo, pero para nosotros ‘Zilla’ fluye”

Fenech-Soler, uno de los grupos más queridos en la escena electro-pop internacional, llega este sábado 15 de abril de nuevo a RazzClubs, Barcelona, para presentar las canciones de su buen último disco, ‘Zilla‘, con alguna de las mejores canciones de su carrera. Hablamos con Ben Duffy sobre él, la marcha de dos miembros, sus influencias o el éxito de bandas posteriores como Years & Years.

Creo que ‘Conversation’ es mi canción favorita de Fenech-Soler. ¿Cómo conseguisteis escribir una canción tan fresquita después de tantos años trabajando juntos?

¡Muchas gracias! Mi hermano y yo siempre hemos escrito música juntos y ciertamente cada canción de Fenech-Soler ha salido de nosotros buscando un camino a través del laberinto de la escritura. Es el único método que hemos conocido, así que nuestra conexión y habilidad se hace más fuerte en lugar de más débil a medida que pasa el tiempo. Estamos muy contentos con nuestra nueva música.



¿Creéis que la salida de dos miembros os ha hecho trabajar más duro y mejor, pensar más las cosas y que por eso el nuevo disco es mejor?

Estar en un grupo es una experiencia extraña. Das mucho de ti mismo y te expones creativamente todo el rato. Es un privilegio y algo brillante, y en este nuevo capítulo de la banda ha sido increíblemente divertido y gratificante. Los cuatro somos todavía amigos muy cercanos, pero este disco vino de mi cabeza y la de Ross, así que ha sido una progresión muy natural.

¿Nunca fue una opción cambiaros el nombre después de que Daniel se fuera?

No, en absoluto. El nombre de Fenech-Soler se puso por la música en lugar de por una persona y a todos nos gustó. Está incrustado en nuestro sonido.

‘Night Time TV’ tiene un sonido más oscuro y frío que me hace pensar en bandas nórdicas como GusGus o incluso The Knife. ¿Por qué creéis que es? ¿El tipo de sintetizadores?

Sí, esa canción se centra en un sintetizador CS-80 que le sirve de firma y tiene una línea de bajo que fue muy divertido grabar. Estamos muy influidos por la música pop nórdica y escandinava. Röyksopp y The Knife son de nuestros artistas favoritos.

¿Qué letra es tu favorita en este disco?

Me gusta la frase “A neon window, a medic to my soul” de ‘Night Time TV’. Vi un anuncio en Los Ángeles que decía eso, “A medic to your soul” y lo escribí en mi libro de letras. Me gustaba la idea de viajar y las luces de neón representan la seducción de un mundo más grande. Una aventura que cure el alma rota.

Creo que hace bastante que no sacáis un vídeo, ¿y eso?

Si pudiéramos hacer vídeos para todas nuestras canciones, lo haríamos porque nos encanta poner imágenes al sonido. ¡Pero es que tienden a costar mucho dinero!

“Escribir una buena canción de pop es probablemente lo más difícil que se puede hacer en cuanto a escribir música”

Me encanta cómo vuestros sintetizadores suenan tan sofisticados, pero a veces escribís canciones de pop muy pegadizas, casi aptas para fans de las boybands. Estoy pensando en la ultra pegajosa ‘Touch’. ¿Es un cumplido o todo lo contrario?

Es un cumplido, de hecho, porque nunca hemos temido escribir música pop. Disfrutamos de la música pop y escribir una buena canción de pop es probablemente lo más difícil que se puede hacer en cuanto a escribir música. La simpleza y la calidad son difíciles de encontrar en nuestros días. Por supuesto hay pop de mierda como en la típica música de boyband, pero de vez en cuando sale siempre una buena canción de pop que supera el paso del tiempo.

¿Qué significan ‘Zilla I’ y ‘Zilla II’ para vosotros? ¿Creéis que los interludios están infravalorados?

Son piezas de música de las que nos enamoramos mientras estábamos escribiendo. Nos gustaba la ruptura en cuanto a tomas vocales y ofrecer piezas de música que añadieran un sentido de “viaje” al disco. El álbum es indiscutiblemente un concepto moribundo, pero para nosotros ‘Zilla’ fluye intencionadamente y esas piezas de música son la clave para nosotros.

¿Os sentís cercanos a otros artistas de vuestra generación o la generación de después, como Shura?

Es difícil tener perspectiva cuando vives con la música durante tanto tiempo. Supongo que es otra gente la que tiene que hacer comparaciones. Aunque me gusta Shura.

¿Tuvieron Cut Copy, Hot Chip, Friendly Fires… una influencia en vosotros, o más bien los 80 y los 90?

Sí, todos esos artistas están bien. Hicimos una gira con Friendly Fires por Australia y hemos tocado con Hot Chip unas cuantas veces, así que siempre los hemos respetado mucho. También nos influye el final de los 70 y el soul de los primeros 80 también. Por nombrar algunos, The Whispers, George Benson, Earth Wind & Fire, etcétera. Un periodo fantástico de ideas y sonidos.

“Sacamos EP de versiones el próximo mes, ha sido muy divertido de hacer, con Bowie, Prince… Toda la gente que no se debe versionar”

Lo que segurísimo tenéis en común con Cut Copy y Friendly Fires es que no sacáis discos tan a menudo. ¿Por qué es?

No hay una fórmula. Nos tomamos nuestro tiempo y tenemos que estar en el lugar adecuado. ¡Aunque nos estamos volviendo más rápidos! Ya estamos con el siguiente disco así que no debería llevar tanto tiempo. Mientras, sacamos EP de versiones el próximo mes, ha sido muy divertido de hacer, con Bowie, Prince… Toda la gente que no se debe versionar.

El año pasado Years & Years fueron platino en Reino Unido. Aunque debutaron mucho después que vosotros, ¿sentisteis que había un nuevo interés por el electro pop o lo visteis como algo ajeno?

¡Es un gran disco! Siempre hay un elemento de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero últimamente hemos conseguido viajar con el mundo con nuestros mejores amigos tocando música cada día y ganamos dinero. Es un privilegio increíble y muy divertido.