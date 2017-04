Muere Mika Vainio (Pan Sonic), nombre básico de la electrónica experimental

En las últimas horas se han producido dos fallecimientos notables en el mundo del pop. Tras conocerse ayer la desaparición con apenas 46 años de Toby Smith, teclista fundador de Jamiroquai, ahora también sabemos que el finés Mika Vainio ha muerto a los 53 años, por causas que de momento no han sido reveladas. Su muerte fue anunciada por la web Rumba y más tarde confirmada por sus representantes, según Pitchfork.

Vainio fundó en 1993 Panasonic (más tarde rebautizados Pan Sonic para evitar evidentes problemas legales) junto a Ilpo Väisänen y Sami Salo (que dejó el proyecto poco tiempo después. Discos como ‘Vakio’, ‘Kulma’ y el ambicioso ‘Kesto’ (más de 234 minutos de música) hicieron del grupo, en la segunda mitad de los 90, un referente mundial que sentó las bases del minimal techno y de la electrónica más experimental, llegando a formar un trío con el también desaparecido miembro de Suicide Alan Vega.

Vainio también publicó música en solitario usando su nombre propio y alias como Ø y Philus. Artistas como Animal Collective, Zola Jesus, Nicolas Jaar o Holly Herndon han mostrado su dolor por la muerte del que consideran un referente fundamental en su música.

i am utterly heartbroken. one of my biggest musical crushes is gone. RIP MIKA VAINIO. i am so thankful i got to meet you & see you play.

— ZOLA JESUS (@ZOLAJESUS) April 13, 2017